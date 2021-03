5e T20 entre l’Inde et l’Angleterre aujourd’hui: l’équipe indienne a une chance de gagner une sixième série consécutive, peut ouvrir avec Rohit

Le dernier et décisif match entre l’Inde et l’Angleterre se jouera aujourd’hui à Ahmedabad. La série de 5 matchs entre les deux est actuellement à égalité 2-2. L’Inde a la chance de remporter sa sixième série consécutive et l’Angleterre pour la troisième série consécutive. Team India a remporté les 5 séries T20 depuis novembre 2019.

L’équipe indienne est invincible dès les 8 dernières séries T20 c’est à dire pas perdue. Il a obtenu la dernière défaite de la série contre l’Australie en février 2019. Alors que la série 2 T20 contre l’Afrique du Sud était de 1-1 en septembre 2019.

Dans le même temps, depuis septembre 2017, l’Inde a perdu 2 des 19 dernières séries, dont le trophée Nidahas. En parlant de l’Angleterre, pendant ce temps, il n’a perdu qu’une seule série. Il a été vaincu pour la dernière fois par l’Inde dans la série T20 en juillet 2018.

Jusqu’à présent, 18 matches ont été disputés entre l’Inde et l’Angleterre. Les deux ont remporté 9 à 9 matchs. L’Angleterre et l’Australie sont les seules équipes qui ont battu le plus l’équipe Inde 9 fois au T20 International.

L’Angleterre aimerait devenir l’équipe la plus performante pour vaincre l’Inde en remportant le match d’aujourd’hui. Dans le même temps, l’Inde aimerait gagner ce match et franchir une étape importante dans la préparation de la série ainsi que de la Coupe du monde T20.

Parlant de Team India, dans le quatrième T20 jeudi, Suryakumar Yadav a marqué 57 points lors de ses premières manches et a gagné le cœur de tout le monde. Il peut à nouveau venir au bâton au numéro quatre pour l’équipe. Dans le même temps, Lokesh Rahul a atteint le double des chiffres pour la première fois de la série.

Lokesh Rahul n’a marqué qu’un seul lors des trois premiers matchs. Il peut être reposé lors du dernier match. Ishaan Kishan peut retourner chez lui. Il n’a pas joué le quatrième match en raison d’une blessure. En dehors de cela, il y a peu de chance d’un autre changement dans l’équipe.

