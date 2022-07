Les clips de She-Hulk révèlent comment Jennifer obtient ses pouvoirs et un changement majeur pour Abomination

Une nouvelle featurette pour la prochaine série Disney + de Marvel, She-Hulk : avocate, révèle plusieurs détails intéressants, notamment comment Jennifer Walters acquiert ses pouvoirs et comment Emil Blonsky, alias Abomination, a changé depuis la dernière fois que nous l’avons vu se battre contre Hulk. Avec l’aimable autorisation d’ET, la nouvelle séquence révèle que l’origine de Jennifer subira un changement par rapport aux bandes dessinées. Vous pouvez consulter le She-Hulk : avocate featurette ci-dessous.

Comme le montre le clip, Jennifer Walters (Tatiana Maslany) deviendra She-Hulk après qu’une partie du sang de son cousin Bruce Banner lui ait été accidentellement transmis à la suite d’un accident de voiture. Cela diffère grandement des bandes dessinées, dans lesquelles elle reçoit intentionnellement une transfusion sanguine de Bruce après une blessure. Encadrer son origine de cette façon est susceptible de jouer un grand rôle dans le scénario de She-Hulk : avocateJennifer recevant involontairement ses super pouvoirs et n’ayant aucun intérêt réel à devenir un super-héros.

En plus de révéler l’origine de She-Hulk, la séquence taquine également le retour de Tim Roth de The Incredible Hulk dans le rôle d’Emil Blonsky, AKA Abomination. Non seulement Blonsky pourra désormais se transformer à volonté (un grand changement par rapport aux bandes dessinées), mais cette nouvelle featurette révèle également que le personnage a également subi une transformation plus personnelle. Blonsky sera représenté par Jennifer Walters dans la série, l’ancien méchant ayant été réhabilité et dirigeant maintenant une retraite de bien-être nommée « Abomaste ».

Roth a déjà taquiné les changements chez le méchant Marvel, révélant que l’Emil Blonsky dans Elle-Hulk sera une prise beaucoup moins sérieuse. « J’ai fait L’incroyable Hulk il y a des années, juste parce que je pensais que mes enfants seraient gênés par ça », a déclaré l’acteur. « Alors, quand ils sont venus me voir et ont dit: » Nous adaptons le truc She-Hulk. Pouvez-vous revenir en tant que personnage? » J’étais comme, bien sûr. Ça devrait être amusant. J’ai été très surpris parce que c’était difficile au début. Ce n’est que lorsque Mark Ruffalo est venu tourner ses trucs que je suis allé: ‘ Oh, c’est comme ça que tu fais ! Avec un sens de l’humour !' »





She-Hulk : avocate Introduira Daredevil dans le MCU

Disney+

Non seulement va She-Hulk : avocate ramener Blonsky et présenter She-Hulk, mais il a également été confirmé que la série apportera enfin Casse-cou dans le MCU. Alors que Matt Murdock a déjà engagé une procédure en Spider-Man : Pas de retour à la maison, son alter ego n’a pas encore été vu. Eh bien, tout cela est sur le point de changer.

She-Hulk : avocate La créatrice Jessica Gao a maintenant confirmé sans équivoque que Charlie Cox jouera le rôle de Daredevil dans la série, en disant :

« Je ne pense pas que nous ayons jamais, dans un million d’années, pensé que nous serions autorisés à les utiliser, car nous ne savions pas quel était le statut du personnage. Et puis, je ne me souviens pas comment, nous avons obtenu vent qu’il revenait et que c’était Charlie Cox, et on s’est dit : ‘Attends, est-ce que ça veut dire qu’on peut l’utiliser ? On a le droit ?’ Et quand ils nous ont dit oui, je veux dire, nous ne pouvions pas y croire, nous pensions qu’on nous faisait une blague.

She-Hulk : avocate La première est prévue le 17 août 2022.