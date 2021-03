5 séries sur Netflix à regarder si vous aimez Modern Family

1



Communauté



Terrain: un avocat qui est révoqué doit retourner à l’université pour créer un groupe d’étude espagnol et bien qu’il ne parle pas couramment la langue, le groupe qui se réunit commence à se rencontrer et à apprendre les uns des autres.

deux



Dans les stands



3



Des champions



Terrain: Vince a une vie parfaite: il possède un grand gymnase de Brooklyn et sort avec de belles femmes. Cependant, sa vie change brusquement quand une adolescente intelligente mais ambitieuse apparaît.

Protagonistes: Anders Holm, Fortune Feimster, Andy Favreau, Josie Totah et Mouzam Makkar.

4



Le bon endroit



Terrain: Quand Eleanor Shellstrop arrive dans l’au-delà, elle est soulagée et surprise d’avoir atteint le Good Place, mais il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte qu’elle est à cet endroit en raison d’une erreur, alors elle devra changer pour rester. .

5



Jour après jour



SÉRIE



Première:



2017

Le genre:



Sitcom

Saisons:



3

Créé par:



Michael Schur.

Protagonistes:



Justina Machado, Rita Moreno, Marcel Ruiz, Todd Grinnell, Fiona Gubelmann, Ariela Barer, Isabella Gomez, Eric Nenninger.

Terrain:



La vie de Penelope, une ancienne combattante célibataire de l’armée et de sa famille cubano-américaine, alors qu’elles vivent les hauts et les bas de la vie et comment les êtres chers peuvent aider à rendre tout cela utile.