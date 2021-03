Faites connaître votre position aux autres utilisateurs à tout moment en la partageant de manière permanente via Google Maps. Donc vous pouvez le faire.

Le partage permanent de votre position est l’une des fonctions les plus pertinentes de Google Maps, car elle permet aux autres utilisateurs de vous avoir plus facilement localisé en temps réel et protégez ainsi votre sécurité.

Cette fonctionnalité, qui est arrivée sur l’application en 2017, vous donne la possibilité de choisir qui peut suivre votre position et pendant combien de temps. Pour ce faire, vous devez évidemment maintenir allumer le mobile et activer le GPS à tout moment.

Ensuite, nous expliquons comment partager votre position en permanence sur Google Maps vous pouvez donc utiliser cette fonction lorsque vous souhaitez que votre famille ou vos amis sachent où vous vous trouvez à tout moment.

Google Maps est lent? 6 façons d’accélérer

Google Maps: comment partager sa position de manière permanente en temps réel

Google Maps est une plate-forme qui stocke des dizaines de fonctions visant à rendre la vie plus facile et plus confortable. L’un d’eux est celui-ci, celui qui sert à partager l’emplacement en temps réel afin que les autres utilisateurs connaissent votre position exacte.

Le processus de partage de votre position est simple, car il consiste uniquement à envoyer un lien généré par Google Maps aux personnes auxquelles vous souhaitez accéder. Vous pouvez le partager via e-mail, WhatsApp, télégramme et SMS.

En entrant ce lien, les invités pourront contrôler l’endroit où vous vous trouvez à tout moment. Bien sûr vous pouvez mettre fin à cet accès à votre position désactivation de l’outil de Google Maps.

Sans plus tarder, voyons quelles étapes devez-vous suivre pour partager votre position en permanence dans l’application Google Maps.

Ouvrez Google Maps et cliquez sur votre photo de profil, située dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, sélectionnez « Emplacement partagé ». Cliquez sur le bouton bleu « Emplacement partagé ». Vous pouvez également vérifier quelles informations vous partagerez en activant cette fonction. Sélectionnez une plateforme pour partager le lien et le contact avec qui vous partagerez. Cliquez sur « Pendant 1 heure » pour que apparaît « Jusqu’à désactiver cette option », qui est la case à cocher. Clique sur le Bouton « Partager » en bas Et voilà, Google Maps enverra un lien vers les contacts choisis afin qu’ils puissent voir votre position en permanence en temps réel.

La chose la plus normale est qu’il arrive un moment où vous ne souhaitez plus partager votre position, vous devez donc désactiver la fonction de l’application elle-même. Allez dans Partager l’emplacement et cliquez sur « Arrêter » afin que les contacts sélectionnés n’aient plus accès aux informations.

Partager votre position en temps réel peut être une option très utile lorsque vous allez vous déplacer vers un point spécifique et que vous voulez que quelqu’un sache où vous êtes à tout moment pour vous sentir plus en sécurité. Une autre application de cet outil est de savoir où sont vos jeunes enfants s’ils sortent pour faire la fête, par exemple.

Il peut y avoir plusieurs utilisations du partage de votre position en temps réel via Google Maps. Vous savez, chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez activer cet outil en quelques secondes sur votre mobile Android.

Rubriques connexes: Applications Google, Google, Google Maps

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂