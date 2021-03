Pourquoi Diet Prada a appelé Dolce & Gabbana pour des publicités anti-asiatiques (encore une fois)

En 2019, la légendaire maison de mode italienne Dolce & Gabbana a commencé à prendre des mesures pour faire taire les critiques du chien de garde de la mode Diet Prada.

Le procès en diffamation demande que les co-fondateurs du compte Instagram populaire, Tony Liu et Lindsey Schuyler, soient tenus responsables de la perte de revenus et d’autres préjudices. Les dommages-intérêts demandés équivalent à 3,5 millions de dollars payables à la société Dolce & Gabbana, ainsi qu’à 1,2 million de dollars supplémentaires au cofondateur et designer Stefano Gabbana.

Aujourd’hui, le compte Instagram préféré de toutes les fashionistas a annoncé que non seulement ils tiennent bon, mais qu’ils se battent également.

Dans un message partagé avec leurs 2,5 millions d’abonnés (et toute autre personne qui choisit de regarder), Diet Prada a annoncé avoir déposé « une défense de sa liberté d’expression en réponse à des plaintes pour diffamation portées devant un tribunal de Milan par Dolce & Gabbana ».

La légende commence par expliquer le moment choisi pour leur dernière action: «Avec tant de haine anti-asiatique qui se répand aux États-Unis», ont-ils écrit, «il est mal de continuer à garder le silence sur un procès qui menace notre liberté d’expression».

Pourquoi Dolce & Gabbana poursuit-elle Diet Prada – et pourquoi Diet Prada s’exprime-t-elle à nouveau deux ans après le dépôt de l’affaire?

La poursuite a été déposée en réponse au drame et à l’examen minutieux entourant la campagne controversée #DGLovesChina et le défilé de mode de Dolce & Gabbana en 2018.

Les vidéos controversées

Dans la perspective de ce qui devait être un défilé de mode d’une heure et de plusieurs millions de dollars à Shanghai, la marque avait publié une série de trois vidéos promotionnelles intitulées «manger avec des baguettes» sur leurs comptes de médias sociaux. Chacune montrait une mannequin asiatique qui luttait pour manger de la nourriture italienne avec des baguettes alors qu’une voix masculine offrait des «instructions» condescendantes.

Les vidéos ont rapidement suscité des critiques de la part de personnes sur les réseaux sociaux, y compris de nombreuses personnes en Chine qui estimaient que Dolce & Gabbana faisait la promotion de stéréotypes racistes et sexistes et se demandait « si la marque était uniquement intéressée à présenter une image rétrograde du pays ».

Même les fans de longue date des légendes de la mode ont été horrifiés par la tentative malavisée de Dolce & Gabbana de faire appel au lucratif marché chinois.

Dans un seul exemple de l’indignation qui a été littéralement enflammée, le New York Times a rapporté que le réalisateur et écrivain basé à Shanghai Xiang Kai « avait brûlé plus de 20 000 dollars de produits Dolce & Gabbana, y compris des manteaux, un gilet et des sacs ».

Diet Prada a mené le débat critique en republiant le contenu, que Dolce & Gabbana a supprimé de leurs propres profils face à la réaction.

«Pandering à son meilleur, mais pris un cran en dépeignant leur population cible comme un stéréotype fatigué et faux de personnes manquant de raffinement / culture pour comprendre comment manger des aliments étrangers», ont-ils écrit dans un article sur la vidéo à l’époque.

Diet Prada a également fourni des sous-titres en anglais afin que les abonnés aux États-Unis puissent comprendre ce qui se disait en mandarin dans les vidéos originales. Ce faisant, ils ont révélé des déclarations sexistes faites par le narrateur, notamment: «C’est encore trop gros pour vous, n’est-ce pas?»

La perspicacité supplémentaire a renforcé la position de ceux qui estimaient que Dolce & Gabbana s’engageait dans la fétichisation et le ridicule des Asiatiques avec leur campagne, et les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là.

Les captures d’écran et les revendications de piratage

La veille de l’émission prévue à Shanghai, Diet Prada a partagé des captures d’écran de ce qui semble être des messages directs de Stefano Gabbana dans lesquels il dit qu’il n’avait aucun intérêt à retirer les vidéos offensantes avant d’aller lancer des insultes aux Chinois.

« il a été supprimé des médias sociaux chinois car mon bureau est stupide tout comme la supériorité des chinois … Et désormais dans toute l’interview que je vais faire à l’international je dirai que le pays de [series of poop emojis] est la Chine. «

Gabbana a nié avoir envoyé les messages, insistant sur le fait que son compte avait été piraté, mais il était trop peu trop tard. La réponse négative a conduit Dolce & Gabbana à annuler le spectacle et à présenter des excuses.

Même après avoir admis que la campagne avait été un manque de jugement, Dolce & Gabbana a montré un manque de remords dans les coulisses en choisissant de blâmer Diet Prada pour les problèmes financiers de l’entreprise.

Selon la dernière déclaration de Diet Prada, la marque a intenté une action en diffamation à leur encontre devant un tribunal civil italien en 2019.

Le procès affirme que Diet Prada est seul responsable de la perte de revenus subie par la marque et son fondateur après que leurs critiques de la campagne aient entraîné l’annulation de l’événement de 2018.

La défense actuelle de la liberté d’expression

Diet Prada est connu pour avoir dénoncé l’inconduite, la controverse, le racisme et la discrimination dans l’industrie de la mode. Et bien que beaucoup se soient prononcés en faveur et contre ce que beaucoup considèrent comme une culture d’annulation, cela semble être la première fois qu’une marque tente d’annuler ses annuleurs.

Schuyler et Liu, qui est un Américain d’origine asiatique, notent que lors d’un jugement national sur les mauvais traitements infligés aux Asiatiques, ce procès est un autre exemple de personnes puissantes qui tentent de faire taire les voix des minorités.

«Avoir cultivé Diet Prada en tant que plate-forme où nous pouvons dénoncer le racisme, amplifier les histoires de la communauté plus large du BIPOC et maintenir l’industrie de la mode à un niveau éthique plus élevé, a été l’une des expériences les plus enrichissantes à ce jour et notre seul espoir est de protéger cela », ont-ils dit à leurs partisans.

La nature coûteuse du procès a incité le duo à demander une aide juridique pro bono par l’intermédiaire de l’institut de droit de la mode à but non lucratif, basé à la Fordham Law School, et un cabinet d’avocats italien propose une aide à un taux réduit.

Les partenaires ont également lancé un GoFundMe pour aider aux frais juridiques.

« Se heurter à une grande marque de luxe est intimidant », disent-ils sur leur page de collecte de fonds, « mais votre contribution signifie que nous pouvons continuer à protéger nos droits fondamentaux, mais aussi préserver ce qui est si spécial dans la communauté Diet Prada. »

Le soutien financier et émotionnel afflue déjà.

« Je t’aime régime Prada! » un fan a écrit. « Je vous soutiendrai toujours pour défendre ce qui est juste – dénoncer le racisme et la haine anti-asiatiques. Continuez à combattre le bon combat! »

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et le divertissement.