La star de la succession Sarah Snook s’attaque à la course du thriller d’horreur Rabbit Run

La nominée aux Emmy Sarah Snook devrait jouer dans le film de la réalisatrice Daina Reid Courir Lapin Courir qui commence la pré-production ce mois-ci et tourne à Victoria et en Australie du Sud. Snook remplacera Elisabeth Moss qui avait été annoncée précédemment. Dans le film, Snook incarne un docteur en fertilité qui croit fermement à la vie et à la mort, mais après avoir remarqué le comportement étrange de sa jeune fille, doit remettre en question ses propres valeurs et affronter un fantôme de son passé.

La romancière acclamée Hannah Kent a écrit le scénario à partir d’une idée originale développée avec Carver Films, avec Anna McLeish et Sarah Shaw de Carver Films (Relique, Partisan, Ville de neige) pour produire, avec la production exécutive de XYZ Films, avec 30West et les producteurs exécutifs Deanne Weir et Olivia Humphrey. XYZ Films finance via son fonds de production soutenu par IPR.VC, en collaboration avec Screen Australia, XYZ gérant également les ventes mondiales. Umbrella Entertainment gère la distribution Australie/NZ. Le premier roman de Kent, Burial Rites, a été traduit dans plus de 30 langues, a remporté le prix ABIA Literary Fiction Book of the Year et est actuellement adapté au cinéma par Sony TriStar.

Sarah Snook est surtout connue pour son rôle de Shiv Roy dans la distribution stellaire de l’ensemble comprenant Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin et Alan Ruck dans la série HBO primée aux Emmy. Succession, qui en est actuellement à sa troisième saison. Elle a également co-vedette dans les films Morceaux d’une femme, Winchester, Steve Jobs, La couturière et a remporté le prix de la meilleure actrice dans un film de l’Académie australienne des arts du cinéma et de la télévision pour son rôle dans Prédestination. Reid a récemment réalisé Apple’s Les filles brillantes et a également réalisé des épisodes nominés aux Emmy Le conte de la servante, ainsi que HBO L’étranger, celle d’Amazon Télécharger, et Ensoleillement. Reid a réalisé Snook dans la série limitée primée à plusieurs reprises La rivière secrète.

Courir Lapin Courir est une production de Carver Films, avec un investissement de production majeur de XYZ et Screen Australia, en association avec Film Victoria, la South Australian Film Corporation, le Adelaide Film Festival Investment Fund et Soundfirm. La liste récente des titres de vente de XYZ comprend le Passager clandestin avec Anna Kendrick et Toni Collette, qui est sorti en tant que Netflix Original en avril. Les autres titres incluent Netflix original Le voyage avec Noomi Rapace et Aksel Hennie, Dieu est une balle avec Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe et Jamie Foxx, production actuelle Nocebo avec Eva Green et Mark Strong, Sion Sono’s Prisonniers du pays fantôme, avec Nicolas Cage et Sofia Boutella, présenté en première au Festival du film de Sundance 2021, et le thriller d’horreur SXSW GAIA, récemment acquis par Decal. XYZ est également en post-production sur Double avec Karen Gillan, Aaron Paul et Beulah Koale.

Jusqu’à ce que nous nous régalions des yeux Courir Lapin Courir, faites-vous un solide et connectez-vous pour diffuser Succession sur HBO Max. Le monde est obsédé par le clan Roy. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi nous aimons un groupe si peu aimable, Snook répond : « Parce que c’est une famille dysfonctionnelle ! Et nous connaissons tous des familles dysfonctionnelles. Nous avons tous des gens comme ça dans notre famille, ou nous connaissons quelqu’un comme ça. Il y a aussi un plaisir de voir des gens qui ont de l’argent, qui semblent tout avoir, qui semblent tout avoir, ne pas être en mesure de traverser la vie aussi facilement que vous l’auriez imaginé autrement. L’argent ne vous rend pas heureux. Et les Roy en sont la preuve.





