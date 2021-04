Le scénario de la saison 6 de ‘Peaky Blinders’ serait « Spectacular »

L’acteur, Conrad Khan, qui rejoindra la sixième et dernière saison de ‘Peaky Blinders’ a révélé que le scénario est «spectaculaire».

Khan rejoindra le casting pour la dernière saison de la série, révélant récemment que son rôle était «un rêve devenu réalité», et déclarant: «Le scénario est spectaculaire… quand j’ai eu ma première audition, je me suis dit:« C’est tellement cool que je peux lire ceci. »Je ne pouvais pas y croire et quand j’ai eu le rôle, c’était vraiment un rêve devenu réalité.







À propos de ce que signifie rejoindre une émission aussi chère, l’acteur a évoqué sa nervosité initiale: « J’étais vraiment nerveux assis dans ma caravane avant de monter sur le plateau car c’est une famille très bien établie. »

«Je me sentais un peu comme un étranger qui arrivait jusqu’à la fin… mais le réalisateur a dit que j’avais réussi, alors je suppose que c’était un bon signe. Je veux dire, si je fais un mauvais travail, alors tous les fans me détesteront », a ajouté Khan.

D’autre part, l’actrice, Sophie Rundle a déclaré que son personnage, Ada Shelby, est «plus cool que jamais» dans la saison six, et a révélé que la saison dernière «toutes les armes seront enflammées».