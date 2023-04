5 séries similaires à Elite sur NETFLIX à regarder MAINTENANT

in

Élitequi compte six saisons dans Netflixest l’une des séries les plus aimées, mais, si vous manquez la production, On vous dit quelles sont 5 séries similaires que vous pouvez trouver sur cette même plateforme streaming.

+ Apprendre à vivre

Cette série a 1 saison, qui a été créée en 2022 et, selon Netflix, étoiles Ayesha Madon, James Majoos, Chloé Hayden et il était Créé par Hannah Carroll Chapman. La saison 2 est prévue pour la première, c’est donc le moment idéal pour la regarder.

synopsis officiel de Apprenant à vivre: »Une fresque incendiaire expose les romances secrètes des élèves de Hartley High. Son auteur, Amerie, doit faire face aux suites chaotiques« .

+Jeunes Royaux

La série a 2 saisons et des stars edvin ryding, Omar Rudberg, frida argento. La troisième et dernière saison de jeunes membres de la famille royale est encore à venir, donc comme dans l’exemple ci-dessus, c’est le moment idéal pour le voir.

synopsis officiel de jeunes membres de la famille royale: »Le prince Wilhelm s’adapte à la vie dans son nouveau pensionnat prestigieux, Hillerska, mais suivre son cœur s’avère plus difficile que prévu.« .

+ Éducation sexuelle

Cette série, qui compte actuellement 3 saisons, met en vedette ESA Mariposa (Le garçon au pyjama rayé), gillian anderson (Les fichiers X secrets) et Ncuti Gatwa. La série est créée par Laurie Nunn.

synopsis officiel de éducation sexuelle: »Parce qu’il a une mère thérapeute, Otis a toujours une réponse en matière de sexe. Alors son amie rebelle Maeve lui propose d’ouvrir une clinique de sexothérapie.« .

+ Coup de cœur

La série a une saison, la saison 2 est sur le point d’être diffusée et c’est un drame LGBTQIA+ inspirant sur l’amitié et la romance à l’adolescence. L’histoire est basée sur le roman graphique d’Alice Oseman.

synopsis officiel de coup de coeur: »Charlie et Nick découvrent que leur amitié improbable pourrait être quelque chose de plus alors qu’ils naviguent entre l’école et l’amour dans cette série sur le passage à l’âge adulte.« .

+ quelqu’un ment

C’est l’une des séries de livres que les téléspectateurs adorent. Il est basé sur le travail de Karen M. McManus et c’est une série qui compte actuellement 2 saisons sur Netflixpar Dario Madrona, par Élitec’est donc sans aucun doute l’une des séries similaires que vous allez adorer.

synopsis officiel de quelqu’un ment: »Une punition scolaire réunit cinq élèves très différents. Mais un meurtre – et les secrets – les garderont ensemble jusqu’à ce que le mystère soit résolu. »

