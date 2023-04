Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Obtient des premières réactions positives

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 approche à grands pas, et les premières réactions font l’éloge du possible dernier projet de James Gunn au sein du MCU maintenant qu’il met toute son énergie à développer un nouveau canon avec DC Studios. Ce film étant probablement aussi la dernière aventure de l’équipe, il ne fait aucun doute que ce sera un voyage émouvant pour les fans et les acteurs.





Dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, notre chère bande de marginaux s’installe à Knowhere. Mais il ne faut pas longtemps avant que leurs vies soient bouleversées par les échos du passé troublé de Rocket. Peter Quill, encore sous le choc de la perte de Gamora, doit rallier son équipe autour d’elle dans une mission dangereuse pour sauver la vie de Rocket, une mission qui, si elle n’est pas menée à bien, pourrait conduire à la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.

Le film servira également d’introduction à l’un des personnages les plus attendus de l’univers cinématographique Marvel, Adam Warlock, interprété par Will Poulter. Bien qu’il jouera un petit rôle dans l’intrigue, Warlock jouera un rôle plus important dans l’avenir de la franchise, et les fans peuvent s’attendre à voir Poulter plusieurs fois par la suite.

À l’approche de la sortie, les premières réactions sont sorties (principalement d’outre-mer), et il semble que le public puisse se préparer pour une aventure épique pleine de cœur.





Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est rempli d’émotion

Voici les premiers commentaires sur ce à quoi s’attendre du film:

« Notre bande de marginaux préférée est de retour pour une ultime aventure intergalactique qui tient toutes ses promesses. Un grand spectacle, une élévation émotionnelle qui sert nos cœurs, une bande-son rythmée et une touche d’humour qui nous fait sourire.

« Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est le meilleur de la trilogie, le plus émouvant mais aussi le plus sérieux. L’humour est là (et passe bien), mais le ton a changé. Les combats sont brutaux, les effets visuels propres et l’AD cool. Sinon, Adam Warlock est décevant, mais Chukwudi Iwuji dans HE est génial.

« Le cinéma s’est relancé. La clôture de la trilogie de James Gunn avec ses Gardiens de la Galaxie est un spectacle impressionnant et très émouvant. Un de ceux que l’on avait failli oublier avec Marvel et qui se déguste ici en stéréo. Et avec des effets assortis ! Vraiment le meilleur depuis Endgame. Ils ont laissé Gunn cuisiner à son goût, et le menu s’est avéré savoureux. Les Gardiens de la Galaxie 3, par moment, s’amuse comme un blockbuster à l’âme romantique… et se déguise ensuite en film Troma, ou en « Barbarella » glam, à sa guise. C’est un must, les gens. Au final, Les Gardiens de la Galaxie triomphe car c’est la vision respectée, sur la famille retrouvée, d’un auteur. Même si cet auteur aime les décors loufoques, la musique diégétique et les effets pratiques.

« Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est hilarant, extrêmement émouvant et le film le plus rond de la saga. Les films de James Gunn sont l’endroit heureux où revenir dans le MCU et le volume 3 est le point culminant parfait et plein d’espoir pour les héros les plus chaleureux de Marvel.