Le Colisée romain aura enfin du sable: ils le restaureront à l’aide d’un système de plancher rétractable particulier

C’est en 2014 que Dario Franceschini, ministre italien des biens culturels et du tourisme, a repris l’idée de l’archéologue Daniele Manacorda de donner au Colisée romain une arène. Beaucoup de choses se sont passées depuis, mais finalement le projet a été résolu et en aucun cas, mais avec un système de plancher rétractable et rotatif qui permettra non seulement de marcher dans le sable, mais voir l’étage inférieur et le protéger.

Le projet, doté d’un budget de 18,5 millions d’euros, a été attribué à Milan Ingegneria. Le nouveau sable sera léger, réversible et durable. Pour cela, Du bois Accoya sera utilisé et des panneaux mobiles seront utilisés que « grâce à la rotation et à la translation, ils garantiront la flexibilité et permettront d’ouvrir les ouvrages souterrains à la lumière naturelle », comme l’explique le ministère italien de la Culture. Son fonctionnement est des plus curieux.

Un sable presque amovible

L’idée du projet n’est pas seulement de restituer le sable au Colisée romain, mais de préserver le monument et les espaces souterrains de la structure. Le sable est fabriqué à partir d’un nombre infini de panneaux de bois Accoya obtenus avec un « procédé particulier qui augmente la résistance et la durabilité ». L’arène sera composée de plusieurs modules qui, à son tour, sera composé de plusieurs panneaux de bois.

Sous ces panneaux est un système rétractable qui fait tourner les panneaux, dont la position naturelle est horizontale, pour les mettre verticalement. Par la suite, ils sont poussés vers l’avant ou vers l’arrière pour ouvrir ou fermer l’arène. De cette manière, le nouveau sable vous permettra non seulement de voir à l’intérieur, mais garantira également une ventilation et un éclairage naturels.

Par contre, autour du sable 24 unités de ventilation mécanique seront installées qui contrôlera la température et l’humidité des pièces souterraines. Selon le ministère de la Culture, ce système est capable de renouveler complètement tout l’air intérieur en 30 minutes. De plus, un système de collecte des eaux pluviales a été mis en place pour détourner l’eau vers les toilettes publiques pour l’utiliser.

C’est un projet qui a duré quelques années, mais qui est enfin en cours. En 2014, le plan a été mis sur la table, entre 2015 et 2020 les études ont été faites et les modalités de réalisation de la restauration ont été définies, fin 2020 le cahier des charges a été présenté et le 21 février la sélection du projet de Milan Engineering . La nouvelle arène devrait être achevée d’ici 2023.

Plus d’informations | Ministère italien de la culture