Le passé que Sebastian Stan cache

Cette année et après la fin des Avengers en 2019, la phase quatre de Marvel a commencé et, les premières indications de ce nouveau départ se sont produites avec les séries qui ont été publiées sur Disney +. Et l’un d’eux était Le faucon et le soldat de l’hiver qui mettait en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Falcon et Sébastien Stan dans la peau du Soldat de l’Hiver.

Sebastián Stan et Anthony Mackie dans le rôle de Falcon et The Winter Soldier. Photo : (Disney +)



Avec seulement six épisodes et une saison, Le faucon et le soldat de l’hiver était l’une des fictions les plus réussies de la nouvelle phase du MCU et, en fait, Sébastien Stan et Mackie étaient les favoris de cette époque. A tel point qu’à l’heure actuelle, même s’ils n’ont pas encore confirmé de nouveaux jobs avec le plus grand studio d’Hollywood, ils ont déjà différents projets dans leur carrière.

En fait, Stan fait partie de ceux qui se concentrent déjà, carrément, sur les enregistrements de Pam & Tommy, une série qui jouera aux côtés de Lily James où les deux acteurs joueront les rôles respectifs de Pamela Anderson et Tommy Lee. Cependant, ce strip l’a fait changer radicalement de look d’acteur au point qu’il en est méconnaissable.

Sebastián Stan dans son rôle de Tommy Lee. Photo : (@imsebastianstan)



Cependant, il convient de noter que la plus grande variation de Sébastien Stan c’était après avoir traversé Une fille bavarde. Car, bien que cela semble incroyable à croire, l’interprète et désormais figure de Marvel et d’action, a commencé sa carrière en donnant vie à Carter Baizen, le méchant de la bande d’adolescents qui a suscité tant de fureur entre 2007 et 2012 et, aujourd’hui, il a ressuscité grâce au redémarrage diffusé par HBO Max.

Sebastián Stan lorsqu’il jouait Carter Baizen. Photo : (IMDB)



À seulement 24 ans à l’époque, Stan était l’un des acteurs les plus aimés, mais aussi détestés, du strip. Malgré tout, ce qui est surprenant en le voyant aujourd’hui, c’est l’incroyable changement que l’acteur a opéré à la fois dans son physique et dans son look. A cette époque, il n’avait pas de barbe et de cheveux longs comme maintenant, mais une chose est sûre : cette modification dans son travail l’a aidé à démontrer sa polyvalence lorsqu’il s’agit d’agir..