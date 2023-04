5 séries similaires à CONTROL Z à regarder sur NETFLIX après sa fin

Netflix

après la fin de Contrôle Z Vous allez adorer ces séries similaires et elles sont également sur Netflix.

©IMDBCes séries vous aideront à surmonter la fin de Control Z

A plus d’une occasion, on a prétendu que Contrôle Z n’aura pas de quatrième saisonPar conséquent, nous recommandons 5 séries similaires que vous pouvez retrouver sur Netflix et que vous aimerez sûrement.

Contrôle Zqui a été créée en 2020, s’est terminée après sa troisième saison en 2022. L’histoire se déroule après qu’un pirate a commencé à exposer les secrets des élèves devant toute l’école. et Sofía part à la découverte de son identité.

+ rebelle

Avec deux saisons, la série se situe dans École de la voie de l’élite, où des années avant l’arrivée de RBD et maintenant il y a une nouvelle génération. La série Il a deux saisons sur Netflix. et avec la participation de célébrités comme Guaïta Bleu, Franco Massini et Sergio Mayer Mori.

Synopsis officiel : « Une autre génération vient à l’Elite Way School pour réaliser ses rêves musicaux, mais elle devra d’abord affronter un ennemi familier : la Loge, une société secrète.« .

+ Apprendre à vivre

La série dramatique australienne, créée par Hannah Carroll Chapman, a été lancée juste en 2022 et Netflix a déjà annoncé qu’une deuxième saison arrivera bientôt, c’est donc le moment idéal pour commencer à la regarder..

Synopsis officiel : « Une fresque incendiaire expose les romances secrètes des élèves de Hartley High. Son auteur, Amerie, doit faire face aux suites chaotiques« .

+ quelqu’un ment

La série est de Dario Madrona (Élite) et est d’après la pièce de Karen M. McManus avec Annalisa Cochrane (Cobra Kaï). Il a deux saisons sur Netflix et, en plus d’Analissa, ils sont également Chibuikem Uche et Marianne Tejadaentre autres.

Synopsis officiel : « Une punition scolaire réunit cinq élèves très différents. Mais un meurtre – et les secrets – les maintiendront ensemble jusqu’à ce que le mystère soit résolu.« .

+ La Société

Du directeur de 500 jours avec elleMarc Webb, et l’auteur de groupe de cinqChristopher Keyser, vient cette série avec une saison sur netflixProtagonisée par Catherine Newton, gédéon adlon et Sean Berdy.

Synopsis : « Les habitants de la riche ville de West Ham disparaissent mystérieusement. Seuls les adolescents sont épargnés, qui doivent créer leur propre société pour survivre« .

+ École Al Rawabi pour filles

Cette mini-série en six épisodes suit trois jeunes femmes tourmentées de l’école pour filles Al Rawabi, qui prévoient de se venger à la pelle de toutes les larmes que leurs agresseurs leur ont fait verser..

