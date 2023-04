La série de guerre Netflix la PLUS VUE en ce moment

Netflix

La plateforme de streaming qui avait Pas de nouvelles au front comme la surprise des Oscars, il a d’autres histoires de guerre à apprécier.

©NetflixN’arrêtez pas de regarder cette série de guerre.

Si vous aimez les histoires de guerre, Netflix est la plateforme de streaming qu’il faut visiter La plateforme propose un grand nombre de titres du genre, et parmi les plus en vue on retrouve Pas de nouvelles au frontqui a remporté le oscar pour le meilleur film international et a été nominé dans la catégorie principale.

Actuellement, parmi les productions les plus vues sur Netflix il y a une série d’origine nordique qui vous attrapera sûrement et que vous ne pourrez pas arrêter de regarder. Cette fiction est la plus regardée parmi les récits de guerre qui existent dans Netflix et la seconde la plus regardée si l’on prend en compte toutes les autres fictions.

La série à laquelle nous faisons référence est Krigsseilenune production norvégienne créée par Gunnar Vikene, composé de trois épisodes d’une heure. Actuellement, elle est en deuxième position dans le classement des séries les plus regardées sur Netflixderrière l’agent de nuittandis que la nouvelle saison de ombre et os compléter le podium.

« Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, deux marins d’un navire marchand norvégien sont confrontés à des conditions brutales alors qu’ils se battent pour survivre dans un conflit auquel ils n’ont jamais été invités à participer. »dit le synopsis de

Krigsseilen. La fiction est basée sur des histoires vraies de marins marchands norvégiens et de leurs familles pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

+Les deux films les plus regardés sur Netflix aujourd’hui

Si l’on passe du monde des séries à celui des films, il existe une production originale du N rouge qui s’enorgueillit d’occuper les deux premières places du classement mondial. Il s’agit de mystère à bordla franchise qu’ils dirigent Adam Sandler et Jennifer Aniston. Avec la deuxième partie sortie le 31 mars et actuellement en tête de liste, beaucoup ont revu le premier film, de 2019, qui se classe deuxième.

