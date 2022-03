Idéal pour le week-end : le film Prime Video avec Julia Garner qui vous fera oublier Inventing Anna and Ozark

Première vidéo

Julia Garner s’est avérée être l’une des actrices les plus polyvalentes de l’industrie et, maintenant, elle triomphe sur différentes plateformes. Rencontrez le film avec lequel il brille sur Prime Video qui vous fera oublier ses partages sur Netflix.

© GettyJulia Garner comme Anna Sorokin

Les spectacles de Julia Garnier, ces derniers temps, sont devenus quelque chose de digne d’applaudissements. La jeune actrice a une carrière immense et a participé à de grands succès tels que Dirty John, ma grand-mère ou Les Américainsmais sa plus grande rage a été quand il a joué Ozark. Sans aucun doute, c’est avec cette série qu’elle a réussi à se positionner dans la plus haute estime des fans et à être, à l’heure actuelle, l’une des artistes les plus recherchées à Hollywood.

Cependant, il convient de noter qu’il a récemment ébloui des milliers de fans avec la première de Inventer Anna sur Netflix. dans cette bande Julia Garnier donne vie à Anna Sorokin, la plus grande escroc de l’élite de Manhattan. D’une brillante performance, elle a réussi à capter sur le petit écran la vraie vie de cette femme si connue à New York grâce à ses délits financiers. Intrigant, stimulant et très intelligent était le personnage que l’actrice a joué pour cette série.

Cependant, il convient de noter que le géant du streaming n’est pas le seul à avoir les belles performances de Garner. En effet, sur Prime Video, il y a un film qui la met également en vedette et c’est un grand succès. Il s’agit de l’assistantqui est sorti en 2019, mais n’est arrivé que récemment sur la plateforme de streaming et est déjà en passe d’être le plus regardé de la semaine sur ce service à la demande.

« Jane a décroché le travail de ses rêves en tant qu’assistante d’un puissant magnat du divertissement. Sa journée sera la même que celle de n’importe quel assistant, jusqu’à ce qu’il se rende compte de l’abus et de l’humiliation dans tous les aspects de sa journée de travail. Jane décide de prendre position, peut-être seulement pour découvrir la véritable profondeur du système dans lequel elle a réussi à entrer.», indique le synopsis officiel de l’assistant sur Prime Vidéo.

Et, sous cette prémisse, Julia Garnier il s’immerge dans un personnage qui, avec un silence dévastateur, transmet mille et une émotions. Sans aucun doute, une classe de maître dans le théâtre sous la forme d’un film interprété par l’une des actrices les plus emblématiques d’Hollywood. En d’autres termes, pour les fans de l’artiste et de bons matériaux, il n’y a pas de meilleure production pour profiter du week-end.

