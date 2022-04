The Witcher : la photo avec Henry Cavill confirmant le début de la saison 3

Netflix

La série à succès Netflix inspirée du travail d’Andrzej Sapkowski a créé des épisodes en décembre mais réfléchit déjà à l’avenir de la saga. Aujourd’hui, la première image du tournage a été dévoilée.

©IMDBLa série a débuté en décembre 2019.

Depuis son arrivée à Netflix en 2019, The Witcher a été très bien accueilli par les fans de la saga créée par Andrzej Sapkowski. Protagonisée par Henry Cavillil a fallu près de deux ans pour sortir une nouvelle fournée d’épisodes, notamment à cause de la pandémie, mais maintenant que tout est rentré dans l’ordre, le processus de production s’est accéléré et le prochain opus est plus proche qu’on ne l’aurait cru.

La troisième saison de Le sorceleur Il n’a toujours pas de date de sortie officielle, mais il pourrait être vu en décembre, qui était le mois au cours duquel les deux versements précédents ont été publiés. Aujourd’hui, il a été officiellement confirmé que le tournage est déjà en cours et la plate-forme pour diffusion a publié la première image officielle de l’ensemble. Bien que cela n’ait pas été confirmé, la photo aurait été prise en Hongrie.

L’emplacement peut être déduit des messages récents de Henry Cavill sur ses réseaux sociaux, où on pouvait le voir monter à cheval avec un entraîneur basé dans la ville européenne de Bugac. Apparemment, le destrier qui s’est montré dans les posts de ces derniers jours sera le compagnon d’aventures de Geralt de Rivet s’appelle Hector. L’animal avait déjà fait partie des précédents volets de l’émission Netflix.

Les personnes qui accompagnaient ergoter dans la première image promotionnelle officielle de Le sorceleur ils sont Anya Chalotra (Yennefer de Vengerberg) et Freya Allan (Princesse Cirilla de Cintra). Lauren Schmidt Hissrich restera le showrunner du troisième volet, de cette émission qui a Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub et Jarosław Sawko en tant que producteurs exécutifs.

Le synopsis officiel de la troisième saison de The Witcher

Avec la photo des coulisses de Le sorceleur, Netflix Il a également publié le synopsis officiel de ce à quoi on peut s’attendre à l’avenir de cette émission. « Alors que les monarques, les sorciers et les bêtes du continent se font concurrence pour la capturer, Geralt cacher à Ciri à partir de Cintra, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. En charge de l’éducation magique de Ciri, Yennefer il les emmène dans la forteresse protégée d’Aretuza, où il espère en savoir plus sur les pouvoirs encore non révélés de la jeune fille; Au lieu de cela, ils découvrent qu’ils sont arrivés sur un champ de bataille criblé de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils doivent riposter et tout mettre en jeu – ou risquer de se perdre pour toujours. »détient le résumé.

