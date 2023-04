Jack Black a confirmé une rencontre avec les protagonistes de School of Rock

in

anniversaires

L’acteur et musicien a révélé qu’il y aura une célébration spéciale pour l’anniversaire du film réalisé par Richard Linklater.

© IMDbEcole du rock.

En 2003, Jack Black joué dans l’un des films le plus emblématique de la filmographie du réalisateur Richard Linklater, Ecole du rock. Ce 2023 marque deux décennies depuis sa première. Récemment, le protagoniste du film a confirmé qu’il y aura une réunion du casting pour célébrer l’occasion.

Lors d’un entretien avec Divertissement ce soir, Noir a partagé qu’il avait parlé avec ses co-stars pour planifier la réunion. On ne sait pas encore s’il s’agira d’un panel, d’un film ou d’une rencontre virtuelle, mais les fans sont ravis de les revoir tous ensemble parler du film.

« Ces enfants, écoutez-moi, ils avaient 10 ans quand ils ont fait ce film et maintenant ils en ont 30. Nous avons une réunion du 20e anniversaire. Nous aimons jouer. J’ai hâte de voir tous ces adultes de Ecole du rock”compté Jack Black. En outre, il a promis de partager des photos et des vidéos de la réunion sur son réseaux sociaux.

Dans Ecole du rock, Noir pièces Dewey Finn, un musicien au chômage qui prétend être professeur de musique dans une école privée pour gagner de l’argent. Finalement, il forme un groupe avec ses élèves et ils participent à un concours de musique. Le film avait un budget d’environ 35 millions de dollars et a rapporté plus de 130 millions de dollars dans le monde.

+ Qu’est-il arrivé à Kevin Clark ?

L’un des acteurs qui ne sera pas au rendez-vous pour les 20 ans de la première de Ecole du rock être kévin clark. L’acteur qui jouait le batteur dans le film, le petit Freddie Jonesest décédé en 2021. L’interprète a perdu la vie alors qu’il faisait du vélo, après avoir été renversé par une voiture.

