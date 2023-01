5 séries de type Merlina que vous devez regarder sur Netflix si vous ne pouvez pas attendre la saison 2

in

2023 ne fait que commencer pour le service de streaming Netflixmais les répercussions de l’un de leurs derniers plus grands succès de leur histoire se poursuivent : Merlin. Il s’agit de la nouvelle série basée sur le personnage de la famille Addams, avec Jenna Ortega, qui suit les aventures de l’adolescente en tant qu’étudiante à l’Académie Nunca Más, où elle tente de maîtriser sa capacité psychique, tout en arrêtant une monstrueuse vague de meurtres qu’ils terrorisent la ville, tout en faisant semblant de résoudre un mystère paranormal qui suit leurs parents. L’émission continue d’être l’une des plus regardées au monde, mais nous vous proposons ici d’autres options. Revoyez ces 5 programmes avec des parcelles similaires sur la plateforme !

+5 séries similaires à Merlina sur Netflix

5- Le monde caché de Sabrina

Année: 2018

Saisons: 4

Créé par: Roberto Aguirre-Sacasa

Protagonisée par: Kiernan Shipka, Jaz Sinclair, Michelle Gomez, Miranda Otto, Lucy Davis, Chance Perdomo, Richard Coyle

Terrain: Sabrina est sur le point d’avoir 16 ans et est déchirée entre le monde magique de sa famille et le monde réel de ses amis.

4- Serrure et clé

Année: 2020

Saisons: 3

Créé par: Carlton Cuse

Protagonisée par: Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Asha Bromfield, Kolton Stewart, Darby Stanchfield, Kevin Alves

Terrain: Après la mort de leur père, les fils de Locke retournent dans leur maison ancestrale en Nouvelle-Angleterre pour découvrir qu’ils sont entourés de magie, qu’eux seuls peuvent voir et qu’ils sont destinés à combattre pour mettre fin aux horreurs qui hantent la ville de Lovecraft, Masse.

3- La Commande

Année: 2019

Saisons: 2

Créé par: Shelley Eriksen, Dennis Heaton

Protagonisée par: Jake Manley, Sarah Gray, Matt Frewer, Sam Trammell, Max Martini, Adam DiMarco, Louriza Tronco, Thomas Elms

Terrain: Un jeune étudiant qui veut venger la mort de sa mère conclut un pacte avec un ordre secret et est impliqué dans un combat entre loups-garous et sorciers qui utilisent la magie noire.

2- Le Club de Minuit

Année: 2022

Saisons: un

Créé par: Mike Flanagan

Protagonisée par: Iman Benson, Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Cymone, Chris Sumpter, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford

Terrain: Sept patients en phase terminale vivant à l’hospice de Rotterdam Home commencent à se réunir à minuit pour raconter des histoires effrayantes.

1- L’Académie des Parapluies

Année: 2019

Saisons: 3

Créé par: Jérémy Slater

Protagonisée par: Elliot Page, Robert Sheehan, Adam Godley, Cameron Britton, Kate Walsh, David Castaneda, TJ McGibbon, Tom Hopper

Terrain: Il raconte la vie des membres éloignés d’une famille de super-héros -Monocle, Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five, Horror et White Violin- qui travaillent ensemble pour résoudre la mort mystérieuse de leur père tout en faisant face à de nombreux conflits ensemble. à leurs personnalités et capacités très différentes.

