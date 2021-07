Le stress des cheveux blancs peut être inversé

musegear app Key Finder - Version 2 localisateur et traqueur sonore pour retrouver clés - Volume 3 Fois élevé – Couleur Blanc - Smartphone Bluetooth GPS couplage

✅ Nous avons concentré notre savoir-faire afin d'améliorer notre localisateur Musegear et voilà le résultat : un signal sonore avec un volume 3 fois plus élevé audible à travers les murs, la portée a été améliorée - BLE 5 capable, la pile dure jusqu'à 12 mois. ✅ Simple à utiliser : collez le localisateur sur vos objets, connectez-le à l'application et suivez le signal sonore afin de retrouver vos clés, votre portefeuille, la télécommande à n'importe quel endroit. ✅ Oubliez le stress ! Si vous perdez votre portable, vous allez le retrouver immédiatement. Appuyez sur le bouton de la balise, et retrouvez-le en quatre secondes ! Garantie de 24 mois, fabricant européen, service client rapide. Vous recevrez une facture numérique. ✅ Gagnez du temps : le localisateur recherche vos objets perdus jusqu'à 50 mètres de distance, y compris à travers les murs, en utilisant l'appli gratuite pour Android ou iOS. ✅ Un cadeau idéal ! Vous avez un(e) ami(e) qui a tendance à tout égarer ? Offrez-lui le Key Finder de Musegear et simplifiez-lui la vie ! Fini les recherches interminables de clés, télécommandes ou portefeuilles grâce à votre nouvelle balise!