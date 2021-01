Légendaire et Netflix créent une nouvelle série d’anime ‘pour développer les histoires de’ Tomb Raider ‘et’ Skull Island ‘

Fans de Kong: l’île du Crâne et Pilleur de tombe aura bientôt de nouvelles séries animées dans leurs univers respectifs compliments de Netflix et Legendary.

Il semble que nous n’ayons pas vu le dernier de Skull Island ou le monde de Tomb Raider, car Legendary s’associe à Netflix pour créer deux nouvelles séries animées qui élargiront les mondes de King Kong et Lara Croft.

La première série, Île du crâne, se déroulera sur l’île titulaire et suivra des personnages naufragés qui tentent de quitter l’île tout en évitant les dangereux prédateurs qui y habitent, y compris Kong. Brian Duffield écrira et produira Skull Island avec Jacob Robinson. L’animation sera réalisée par Powerhouse Animation, la même société qui anime Castlevania et Sang de Zeus.

La deuxième série, Pilleur de tombe, reprendra après la trilogie de redémarrage du jeu vidéo et suivra Lara Croft alors qu’elle poursuit ses activités d’exploration. Tomb Raider sera écrit par Tasha Huo, qui sera également le producteur exécutif avec Dmitri M. Johnson, Stephan Bugaj et Howard Bliss.

Il n’y a pas encore de date de production ou de date de sortie pour Île du crâne ou Pilleur de tombe, mais j’espère que nous en saurons bientôt plus sur les deux séries.