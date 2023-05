Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem Trailer sort les héros bien-aimés de l’égout

Le Tortues Ninja Teenage Mutant retour sur grand écran cette année Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, et grâce à une toute nouvelle bande-annonce, nous pouvons maintenant jeter un autre regard sur la sortie animée très attendue. Publié avec l’aimable autorisation de Paramount Pictures, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem réintroduira les personnages bien-aimés pour une nouvelle génération, le producteur Seth Rogen promettant que le film jouera « la partie » Teenage « » des frères titulaires. Découvrez la dernière bande-annonce de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem dessous.





Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem reprend avec les frères après des années à l’abri des humains. Donatello, Michelangelo, Leonardo et Raphael ont entrepris de gagner le cœur des New-Yorkais et d’être acceptés comme des adolescents normaux grâce à leurs actes héroïques. La nouvelle amie des tortues, April O’Neil, les aide également dans leurs actes en leur faisant affronter un mystérieux syndicat du crime, mais elles ont rapidement des ennuis lorsqu’elles sont confrontées à une armée de mutants.

Basé sur les personnages de bandes dessinées créés par Kevin Eastman et Peter Laird, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem agit comme un redémarrage pour le Tortues Ninja Teenage Mutant franchise et présente un casting de stars dirigé par Micah Abbey dans Donatello, Nicolas Cantu dans Leonardo, Brady Noon dans Raphael, Shamon Brown Jr. dans Michelangelo et Ayo Edebiri dans April O’Neil.

Le reste de la distribution comprend John Cena dans Rocksteady, Seth Rogen dans Bebop, Giancarlo Esposito dans Baxter Stockman et Jackie Chan dans Splinter, ainsi que des apparitions de Hannibal Buress, Rose Byrne, Ice Cube, Natasia Demetriou, Post Malone, Paul Rudd. , et Maya Rodolphe.

TMNT: Mutant Mayhem comportera beaucoup d’improvisation

Réalisé par Jeff Rowe dans son premier long métrage, co-réalisé par Kyler Spears, et à partir d’un scénario écrit par Brendan O’Brien, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem trouve Super mal les écrivains Seth Rogen et Evan Goldberg à bord en tant que producteurs. Le premier a récemment révélé comment le dialogue a été enregistré pour l’animation TMNT aventure, et cela a permis beaucoup du genre d’improvisation qu’il aime.

« Ce sont des expériences assez différentes », a déclaré Rogen, comparant les Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem à sa récente virée animée, Le film Super Mario Bros.. « Une grande différence est sur tortues Ninja nous avons toujours enregistré ensemble. Nous avions toujours le casting tous ensemble dans une grande pièce. Parfois, nous avions six, sept personnes ensemble en une seule session. Et honnêtement, autant de plaisir que de faire quelque chose comme [The Super Mario Bros. Movie] c’est l’une des choses dont j’aurais toujours aimé qu’il y ait plus – l’interaction avec les autres acteurs et les autres personnages.

Rogen a poursuivi en ajoutant: «C’était une grande différence. Nous avons toujours enregistré en grands groupes de personnes afin que nous puissions improviser en grands groupes et en quelque sorte parler les uns sur les autres et essayer vraiment de donner les scènes [spontaneity].”

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem devrait sortir en salles aux États-Unis le 2 août 2023, avec Mutant Mayhem prévu comme le début d’une nouvelle ère pour les frères amoureux des ninjas.