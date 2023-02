5 personnages préférés des fans à venir dans la nouvelle DCU – et James Gunn l’a réduit à 10 noms

Les fans spéculent depuis des semaines sur qui pourrait rejoindre le nouveau DCU dans le cadre de James Gunn et le redémarrage de la franchise par Peter Safran. Grâce à un nouveau sondage, Gunn a maintenant taquiné cinq personnages qui feront leur apparition, et il s’agit de cinq candidats possibles sur dix.





Bien que de nombreux projets restent encore à dévoiler pour DCU, même ceux annoncés doivent encore voir de vrais détails partagés sur quoi ou qui attendre d’eux. Cependant, Gunn a récemment répondu à un sondage montrant les dix personnages de DC que les fans veulent voir faire leur apparition et a semblé confirmer que cinq de ceux qui figurent sur la liste apparaîtront quelque part dans la franchise.

La liste des dix est composée de Nightwing, Martian Manhunter, Lobo, Brainiac, Deathstroke, Red Hood, Zatanna, The Court of Owls, Mister Freeze et John Constantine. Dans son histoire, Gunn a partagé une image de la liste compilée par IGN avec le commentaire « Will 5 of 10 do? »

Qui seront les favoris des cinq fans à venir au DCU ?

Liste de films DC de James Gunn et Peter Safran

Naturellement, certains des noms de la liste des dix se démarquent immédiatement comme étant les plus susceptibles de faire partie des cinq de Gunn. Jason Momoa n’a pas caché qu’il est un grand fan de Lobo, et que Gunn l’a « rendu vraiment heureux » récemment après une rencontre. Apparemment, c’est aussi proche d’une confirmation que Lobo est l’un des cinq que nous pouvons nous attendre en ce moment. Parmi les autres, un certain nombre de ces personnages sont déjà configurés pour apparaître dans des projets DC ou ont récemment été utilisés. Keanu Reeves revient en tant que John Constantine. Joe Manganiello est apparu en tant que Deathstroke dans l’univers de Zack Snyder. La même chose peut être dite de Martian Manhunter, qui a été joué par Harry Lennix. Mister Freeze a tristement été joué par Arnold Schwarzenegger dans les années 90 Batman et Robin et est apparu dans le Gotham Séries TV. On a laissé entendre que la Court of Owls avait un rôle à jouer dans Matt Reeves Le Batman univers.

Dans l’ensemble, cela ne signifie pas que ces personnages n’apparaîtront pas sous une forme ou une autre, mais suite au désir de Gunn d’inclure des personnages plus obscurs dans son DCU, Zatanna et Brainiac pourraient bien faire partie du plan. Bien sûr, nous savons également que nous pouvons à peu près garantir de voir Dick Grayson ou Jason Todd, ou les deux, se présenter quelque part aux côtés du nouveau Batman.

Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant que Gunn ne partage des détails significatifs sur la majorité de l’ardoise récemment annoncée, il y a beaucoup dans ce post pour les fans à débattre, et c’est un autre signe que Gunn est heureux de donner une idée de ce qui s’en vient dans le futur. Bien qu’il y ait des questions plus urgentes concernant le casting des nouveaux Superman et Batman à considérer avant l’arrivée des personnages secondaires, l’idée que certains personnages moins connus aient la chance de briller à l’écran est certainement plus attrayante que de voir certains sur- caractères utilisés étant ressassés une fois de plus.