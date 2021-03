Sapper – Defuse The Bomb Simulator est maintenant disponible sur Steam Early Access

Un jeu de déminage s’est lancé dans Vapeur Accès anticipé en tant que Sapeur – Désamorcer le simulateur de bombe devient disponible pour les fans. Ce titre provient d’un éditeur basé en Pologne Jeux de mouvement en direct et le développeur Gaming Factory. Il s’agit d’une simulation sur le thème de la bombe qui obligera les joueurs à se déplacer rapidement, d’autres explosent à cause d’une bombe réelle.

Le jeu est un simulateur à la première personne qui permet aux joueurs de découvrir ce que c’est que d’être un désamorçage de bombe. Connu sous le nom de sapeur, les joueurs doivent empêcher un bombardier fou de détruire le monde en recherchant, en sélectionnant, en piratant et en désarmant des bombes sous pression. C’est un titre courageux avec de graves conséquences, et seuls les courageux devraient s’aventurer et tenter ce défi.

Contrairement à d’autres simulations de bombes, ce jeu ajoute des étapes supplémentaires au problème. Voyagez dans des endroits dangereux et trouvez la bombe en pénétrant par effraction dans les maisons et en tentant de sauver des vies. Il y a des tonnes d’endroits différents, et chacun présente des défis nouveaux et passionnants qui doivent être surmontés.

Du balayage de la forêt à l’exploration d’une ville, on ne sait pas quand ni où le bombardier va frapper. Pour qu’un joueur désamorce une bombe, le premier objectif sera toujours de la trouver. Parfois, cela peut être beaucoup plus difficile que le processus de désarmement lui-même.

Chaque porte peut être verrouillée, vous devrez donc crocheter chaque serrure pour vous rapprocher de la bombe. De la navigation dans des environnements complexes à la recherche dans l’inconnu, il sera difficile d’atteindre la bombe et une fois que vous l’avez, le défi ne fait que s’aggraver.

Le jeu propose une salle de formation où vous pouvez gérer les verrous proxy, les bombes, les logiciels, etc. Il est conseillé aux joueurs de s’entraîner autant que possible comme ceux qui ne dureront pas longtemps dans ce titre.

Le gros point de ce jeu est la pression. Les joueurs peuvent devenir qualifiés, travailler dur et réussir, mais s’ils succombent à la pression, rien d’autre n’a d’importance. Entraînez vos nerfs, affrontez des environnements complexes et survivez bombe après bombe à mesure que chacun se complexifie.

Ce jeu est en accès anticipé, alors attendez-vous à des changements et des mises à jour tout au long de son développement. Au fur et à mesure que les joueurs progressent, les développeurs peuvent ajouter des défis supplémentaires ou utiliser des solutions de joueur comme exemple de la prochaine bombe qui pourrait déjouer la communauté.

Ce titre convient à tous les âges car il conserve un environnement de dessin animé. Bien qu’il traite d’un sujet sérieux, sa conception le rend convivial pour la plupart.

Sapeur – Désamorcer le simulateur de bombe est disponible sur Steam Early Access.