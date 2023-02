Avatar de Netflix : le dernier maître de l’air aura la même bande originale que la série originale

Il vient d’être confirmé que la prochaine série d’action en direct de »Avatar le dernier maître de l’air » développé par Netflix mettra en vedette la musique originale du spectacle Nickelodéon. L’information a été confirmée par le compositeur Takeshi Furukawadisant que Netflix inclura la musique de la série animée.

Via le compte Instagram officiel, Furukawa a confirmé qu’il ferait partie du studio de production pour superviser la bande originale de la série Netflix. « Je suis vraiment honoré de recevoir la gérance du monde incroyable de la musique et des thèmes de la série originale. »

Sa participation à la musique de la série live action »Avatar : le dernier maître de l’air » le verra recycler la composition de la série animée avec une nouvelle orchestration pour cette adaptation à venir.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Avatar : le dernier maître de l’air aura une nouvelle série pour les enfants d’âge préscolaire

La musique originale de »The Last Airbender » a été composée par Jeremy Zuckerman, qui a également fourni la bande originale de »The Legend of Korra », bien qu’il n’ait pas été embauché pour travailler sur cette nouvelle adaptation.

La série Netflix basera son histoire sur la série animée » Avatar : le dernier maître de l’air », un monde divisé en quatre nations, chacune ayant l’un des quatre éléments : l’eau, la terre, l’eau et l’air. Ici existe un individu connu sous le nom d’Avatar, qui est le seul capable de manipuler les quatre éléments.

»Avatar » de Netflix a un Albert Kim en tant que showrunner, avec un casting composé de Gordon Cormier comme Aang, dalla liu comme Zuko, Paul Sun Hyung Lee comme Oncle Iroh et daniel dae kim comme le seigneur du feu Ozai.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Le prochain Avatar après Korra : que disent les théories ?

Avant la série Netflix, il y avait eu une tentative précédente d’adapter » Avatar: The Last Airbender » dans un film d’action en direct. Le réalisateur M. Night Shyamalan a sorti un seul film présentant les événements et les personnages du « Livre 1: Eau », mais il a été critiqué négativement et il n’y a eu aucune autre tentative d’adaptation du travail jusqu’à des années plus tard avec cette adaptation Netflix.

Netflix n’a pas encore donné de date de sortie officielle pour sa série « Avatar : le dernier maître de l’air ».