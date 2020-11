5 moments entre BTS et Bang Si Hyuk qui vous réchaufferont le cœur

Une personne que le BTS les membres sont extrêmement proches de Bang Si Hyuk, le chef de leur agence (Divertissement à grand succès).

Il y a eu beaucoup de moments entre BTS et Bang Si Hyuk qui ont réchauffé le cœur des fans. Voici 5 de ces moments.

1. Bang Si Hyuk aide Suga

Lorsque Suga était stagiaire, il occupait de nombreux emplois à temps partiel en raison de sa situation financière et des frais de scolarité. Cependant, alors qu’il travaillait comme livreur, il a eu un accident qui l’a gravement blessé à l’épaule.

Après cet accident, Suga a décidé de cesser d’être stagiaire en raison de la blessure et de sa situation financière.

Cependant, Bang Si Hyuk n’a pas permis que cela se produise et a dit à Suga qu’il attendrait que son épaule guérisse. Non seulement cela, mais Bang Si Hyuk a également payé les frais de scolarité de Suga! Suga a ensuite fini par rester dans Big Hit Entertainment, et le reste appartient à l’histoire.

2. Bang Si Hyuk félicite émotionnellement BTS

«Dynamite» de BTS est entré dans l’histoire en devenant la première chanson K-Pop à dépasser le Panneau d’affichage Graphique «Hot 100». Non seulement cela, mais la chanson est restée n ° 1 pendant deux semaines consécutives. BTS a appelé Bang Si Hyuk quand ils l’ont découvert, et il était très ému. Les membres du BTS ont même pensé qu’il pleurait!

Bang Si Hyuk était ému et leur a dit: «Vous ne savez pas à quel point c’est incroyable. C’est le genre de groupe que vous êtes. Cela défie toute croyance.«

BTS a ensuite remercié Bang Si Hyuk de les avoir aidés tout au long de leur voyage et de toujours avoir cru en eux.

Avant de terminer leur appel, Bang Si Hyuk a dit à BTS qu’il les aimait, et BTS a dit qu’ils l’aimaient aussi.

3. RM défend Bang Si Hyuk

En 2010, producteur et rappeur Brave Brothers a décidé de sortir son propre album. Pour le teaser de l’album, il a décidé de révéler les noms de certains producteurs, dont Bang Si Hyuk. Dans la vidéo teaser, les effets CG montraient Brave Brothers projetant des faisceaux lumineux sur ces noms, exprimant que ces producteurs n’étaient pas aussi bons que lui.

RM, qui était stagiaire à l’époque, a vu cela et a décidé de défendre Bang Si Hyuk. RM, aux côtés Le fer et Boi suprême, a sorti un morceau de diss appelé «Hook», qui ciblait Brave Brothers.

Vous dites que vous voulez juste être « The Classic » comme Nas?

Je n’ai rien à dire, Nas hyung, tu es fou

Avez-vous déjà vu quelque chose d’absurde comme ça, pourquoi insulter aveuglément tout de suite

On peut séduire les oreilles des autres sans utiliser le mot F

Je suis entré dans YG avec ton rap, tu t’es creusé dans un trou avec ton micro

‘Last Farewell’ est vraiment devenu votre dernier adieu

Vous avez fermé les yeux sur le développement de l’industrie de la musique mais les yeux du public sont des paparazzis

Vous avez vendu toutes vos chansons accrocheuses, vous pourriez vraiment avoir fini

Ouais et c’est un vrai divertissement courageux

Peut-être que DISS est ce que vous voulez, notre occasion spéciale

Les faits que tout le monde connaît sauf vous, dois-je m’arrêter?

Ok ok, plus de blagues et ça va finir ici – RM

4. Lettre de Bang Si Hyuk à BTS

Dans un épisode de BTS: Bon voyage, les membres du BTS ont lu une lettre que Bang Si Hyuk leur a écrite, et ce fut un moment assez émouvant. Dans la lettre, Bang Si Hyuk s’est excusé auprès des membres d’avoir été si durs avec eux lorsqu’ils étaient stagiaires.

À Jin, Suga, RM, J-Hope, Jimin, V et Jungkook, Quand je vous ai rencontré pour la première fois, vous étiez tous si jeunes. J’ai trouvé chacun de vous à des moments différents, mais vous aviez tous tellement peur de quelque chose. Aucun de vous ne savait comment traiter avec moi. Vous ne pouviez même pas me regarder dans les yeux. Pourtant, j’étais si stricte avec vous tous. C’est parce que je suis tellement gourmand et que j’ai des standards si élevés. Je vous ai tous donné du fil à retordre, à tester vos limites, à vous demander pourquoi vous ne pouvez pas croire en vous-mêmes… Et quand je vous poussais à atteindre des endroits si loin et inconnus, vous étiez probablement tous épuisés. – Bang Si Hyuk

Bang Si Hyuk a également remercié les membres d’avoir dépassé ses attentes et d’avoir travaillé si dur.

Mais vous, les garçons, ne m’avez jamais laissé tomber Vous avez toujours trouvé un moyen et avez dépassé mes attentes. Vous avez grimpé plus haut que je ne l’avais imaginé. À un moment donné, j’ai réalisé que votre peur était simplement votre désespoir. Cette peur vous a fait pratiquer toute la nuit et détruire vos propres limites. – Bang Si Hyuk

Bang Si Hyuk a conclu la lettre en disant aux membres qu’ils deviendraient un jour les meilleurs au monde et les a remerciés pour tout ce qu’ils ont fait pour lui.

Maintenant, je suis capable de prendre du recul et de vous voir progresser tous… Maintenant, il n’y a aucune raison pour moi de vous diriger n’importe où. Vous, les garçons, vous trouvez maintenant vos propres chemins, tous seuls. Vous allez dans des endroits dont je n’osais pas rêver. Mais je ne vais toujours pas vous remercier et vous dire à quel point je suis fier pour le moment. Je suis un homme ambitieux. Un jour, quand vous les garçons deviendrez les meilleurs du monde, peut-être dans un an… ou dans trois ans, je vous le ferai savoir. Je vais regarder chacun de vous dans les yeux et vous dire en personne – que j’apprécie que vous restiez à mes côtés tout ce temps, m’amenant ici et me permettant de rêver. – Bang Si Hyuk

5. Conseils de Bang Si Hyuk au BTS

Lorsque BTS a commencé à acquérir une grande renommée internationale en 2017, Bang Si Hyuk a donné quelques conseils aux membres. Il leur a dit qu’ils n’avaient pas besoin de protéger leurs intentions originales en tant qu’artistes, et RM était très reconnaissant quand il a dit cela.

Bang Si Hyuk PD nous a dit «vous n’avez pas besoin de protéger vos intentions d’origine». J’étais reconnaissant pour son histoire, car c’était quelque chose de différent de ce que tout le monde disait [we should] gardez nos intentions originales. – RM

RM est ensuite allé un peu plus en profondeur et a expliqué que Bang Si Hyuk leur disait qu’ils devaient se comporter de manière appropriée et avoir un état d’esprit approprié pour leur position.