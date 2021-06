John Paragon meurt, Jambi sur Playhouse de Pee-wee avait 66 ans

Une très triste nouvelle arrive car il est rapporté que l’acteur John Parangon nous a quittés. L’interprète talentueux, qui était largement connu pour avoir joué Jambi le génie dans le programme pour enfants des années 80 Maisonnette de Pee-wee, serait décédé en avril, bien que la nouvelle de sa mort commence tout juste à faire la presse. Son décès a été confirmé par le coroner du comté de Riverside, mais la cause du décès n’a pas été révélée. Paragon avait 66 ans.

De nombreux fans de Maisonnette de Pee-wee dirait que Jambi le génie était tout aussi important pour la série que Pee-wee Herman. Le visage ébloui du personnage apparaissait fréquemment dans une boîte à bijoux chaque fois qu’Herman souhaitait quelque chose, généralement avec un grand sourire derrière un maquillage bleu. Paragon a également fourni la voix du copain ptérodactyle de Pee-wee, Pterri, et a été scénariste et réalisateur pour plusieurs épisodes.

Avec Paul Reubens, Paragon co-écrit le spécial télévisé à succès de 1988 Spécial Noël Pee-wee’s Playhouse. Le duo a été nominé pour un Emmy Award du meilleur scénario dans une émission spéciale pour enfants pour leur travail. De nombreuses stars invitées de renom ont été présentées pour la spéciale, dont Annette Funicello, Magic Johnson, Cher, Little Richard, Zsa Zsa Gabor, Oprah Winfrey, Joan Rivers et Frankie Avalon.

À l’origine, Paragon est apparu sur Maisonnette de Pee-wee pour l’ensemble de sa série de 1986 à 1991. Il finira par reprendre le rôle de Jambi le Génie des décennies plus tard pour l’adaptation à Broadway de Le Pee-wee Herman Show en 2010. Artiste talentueux sur scène, l’acteur avait travaillé plus récemment avec Walt Disney Imagineering, servant d’idée pour des performances d’improvisation dans les parcs à thème Disney.

Paragon, originaire d’Anchorage, en Alaska, qui a grandi dans le Colorado, a fait ses débuts dans le monde du spectacle en travaillant avec le groupe d’improvisation de Los Angeles The Groundlings. C’est là qu’il rencontre Reubens ainsi que Phil Hartman, également présent sur Maisonnette de Pee-wee comme le capitaine Carl. Cassandra « Elvira » Peterson faisait également partie du groupe et Paragon a travaillé avec la légende de l’horreur sur divers projets, comme jouer le rôle récurrent de « The Breather » pour la première série télévisée d’Elvira.

Au fil des ans, Paragon a fait plusieurs apparitions ailleurs à la télévision. Seinfeld les fans se souviendront de lui sous le nom de Cédric, qui est apparu dans plusieurs épisodes avec son amant Bob (Yul Vazquez). Les autres crédits sur petit écran de Paragon incluent des rôles sur Le nouveau spectacle Scooby et Scrappy-Doo, Acclamations, Traqueurs de soie, Bleu Pacifique, Star Trek: Deep Space Neuf, et Méga bébés.

Dans le film, Paragon a également joué le personnage principal dans le film pour enfants Le prince grenouille. Certains de ses autres films incluent des apparitions en UHF, Double problème, Chérie, j’ai fait exploser le gamin, et La femme de l’homme riche. Nous l’avons vu pour la dernière fois en 2016 pour le film Netflix Les grandes vacances de Pee-wee, a retrouvé Reubens une dernière fois pour apparaître dans le film de vacances en tant que caméraman de télévision.

Nos pensées vont aux proches de Paragon en ce moment. L’homme avait un talent incroyable et il manquera certainement à de nombreuses personnes à travers le monde. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par TMZ.

Sujets : Avis de décès, Pee-wee Herman