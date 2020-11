Rapport: Big B Shot du frère de NBA YoungBoy; Un tireur serait mort

Plusieurs sources rapportent que le frère de NBA YoungBoy, Big B, a été touché à la jambe vendredi.

On rapporte également que le tireur est mort. Les balles auraient été tirées lors d’une invasion de domicile, et Big B et le mort ont ensuite été jetés dans une station-service de Baton Rouge. On dit que Big B est dans un état stable.

Big B avait été appelé pour avoir trolling King Von après que Von ait été abattu dans le parking du club d’Atlanta par un associé de Quando Rondo.

Cependant, Big B a nié que c’était son intention.

À ce stade, rien ne lie les deux fusillades.