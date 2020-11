Le réalisateur de Wonder Woman 1984 partage ses réflexions sur les débuts en streaming de HBO Max

Des rumeurs circulent depuis un certain temps concernant une sortie en streaming pour la prochaine suite de DC Wonder Woman 1984, et ces rumeurs se sont avérées vraies, le film devant maintenant sortir sur HBO Max et en salles le 25 décembre. La réalisatrice Patty Jenkins a maintenant répondu à la nouvelle, et il semble que la décision soit intervenue en dernier recours.

« LE TEMPS EST VENU. À un moment donné, vous devez choisir de partager l’amour et la joie que vous avez à donner, par-dessus tout. Nous aimons notre film comme nous aimons nos fans, alors nous espérons vraiment que notre film apportera un peu de joie et sursis à vous tous en cette période des fêtes. Regardez-le dans THEATRES, où vous pouvez le faire en toute sécurité (découvrez les grands théâtres de travail ont fait pour le faire!) Et disponible dans la sécurité de votre maison sur HBOMAX où ce n’est pas le cas. Bonnes vacances à tous. Nous espérons que vous apprécierez notre film autant que nous avons aimé le faire. «

La déception de Jenkins face à la décision de libérer Wonder Woman 1984 au streaming est compréhensible, car pendant des mois, le réalisateur a déclaré que le film ne suivrait pas cette voie et sortirait en salles comme prévu. En octobre, Jenkins a déclaré: « Le streaming direct n’est même pas discuté. Nous sommes toujours à 100% derrière l’expérience théâtrale de (Wonder Woman 1984) et soutenons notre entreprise de théâtre bien-aimée. » De toute évidence, quelque chose a changé.

La suite tant attendue du hit de 2017, Wonder Woman, trouve Gal Gadot en tant qu’icône titulaire de DC. Wonder Woman 1984 laisse tomber le super-héros amazonien dans les années 1980, la suite trouvant Diana au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. La suite de la bande dessinée trouve Diana Prince en conflit avec non pas un, mais deux ennemis redoutables sous la forme de Barbara Ann Minerva de Kristen Wiig, alias Cheetah, et de l’homme d’affaires médiatique de Pedro Pascal, Maxwell Lord. Si cela ne lui suffisait pas déjà, Diana sera également réunie avec son ancien amoureux Steve Trevor, une fois de plus joué par Chris Pine, qui est revenu d’entre les morts dans des circonstances mystérieuses et peut-être néfastes.

Wonder Woman 1984 est réalisé par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a écrit avec Geoff Johns et David Callaham et d’une histoire de Johns et Jenkins, et met à nouveau en vedette Gal Gadot dans le rôle de Diana Prince alias Wonder Woman.

Suite aux nouvelles que Wonder Woman 1984 va frapper HBO Max et les théâtres simultanément, Warner Media a publié une déclaration officielle expliquant pourquoi le studio est venu à cette décision franchement capitale. «Aujourd’hui, nous avons annoncé que Wonder Woman 1984, le très attendu film tentpole de Patty Jenkins – avec Gal Gadot et Chris Pine reprenant leurs rôles de Diana Prince et Steve Trevor – sortira en salles le 25 décembre dans le monde entier», Warner Le PDG des médias, Jason Kilar, a déclaré dans sa déclaration. « Aux États-Unis, nous allons également rendre ce film remarquable disponible sur HBO Max sans frais supplémentaires le jour même de la première de Wonder Woman 1984 en salles, pour le premier mois de la sortie du film. »

« Ce film incroyable sera disponible dans les deux sens le même jour », a-t-il poursuivi. «Si vous avez la chance de vivre dans un endroit où les salles de cinéma sont ouvertes, nous pensons que nous offrons une excellente option compte tenu des protocoles Cinema Safe que nos partenaires ont mis en place. Avec cela, les exploitants proposent une expérience cinématographique avec distanciation sociale, masques, protocoles de nettoyage et de ventilation. D’un autre côté, si vous et votre famille préférez rester et faire votre propre pop-corn pendant les vacances, nous voulons partager avec vous l’expérience de Wonder Woman 1984 exactement le même jour sur HBO Max. C’est votre décision à prendre. «

Toby Emmerich, Président du Warner Bros. Pictures Group a ajouté: « Nous apprécions la patience du public et compte tenu de la grande anticipation autour de WONDER WOMAN 1984, nous sommes reconnaissants de pouvoir rendre ce film extrêmement divertissant largement disponible en ces temps difficiles. » Donc vous pouvez voir Wonder Woman 1984 dans les salles et sur HBO Max le jour de Noël. Cela nous vient de Compte Twitter officiel de Patty Jenkins.

