Pretty Little Liars : Qui est Maia Reficco, l’actrice argentine qui surprend sur HBO Max

HBO MAX

L’actrice qui personnifie Noa dans Original Sin cumule 1,4 million de followers sur Instagram et triomphe sur Spotify. Découvrez l’histoire de sa vie et son énorme fanatisme pour Lucy Hale !

© GettyMaia Reficco joue Noa dans Pretty Little Liars : Original Sin.

¡Pretty Little Liars : Péché originel Il est déjà ici! La série des phénomènes ados est de retour avec un redémarrer innovateur dans hbo max. Les Pretty Little Liars originaux se sont retirés pour laisser place à une nouvelle génération de jeunes prêts à affronter les messages de « A ». Dans ce casting complètement renouvelé, une actrice a réussi à se démarquer des autres. Il s’agit de Maia Reficol’interprète de Non aqui se distingue pour être le premier artiste latin à rejoindre cet univers fascinant. Comment êtes-vous arrivé à la franchise avec Lucy Hale ?

Son talent et son charisme ont rapidement séduit les amoureux de Jolies petites menteuses Considérez-vous aussi comme des fans de votre travail. C’est que, malgré une prononciation brillante, la vérité est que le cœur de Maia est en Amérique du Sud. Oui ok est né à Boston, Massachusetts, ses parents sont argentins et il est évident qu’elle aussi se sent partie intégrante de ce pays. A tout juste sept ans, il revient sur la terre natale de sa famille et se construit une identité qui traverse aujourd’hui l’écran.

Dès son plus jeune âge, elle grandit entourée de musique puisque sa mère n’est autre que Katie Viqueira. L’artiste consacré brille non seulement en tant que chanteur de différents genres musicaux, mais a également servi de coach vocal pour des personnalités de la stature de Chayanne. En plus de diriger son propre centre de formation artistique, il forme aujourd’hui des stars du genre urbain telles que Tini, Duki, María Becerra, Tiago PZK ou Emilia Mernes.

Entourée de musique, Maia Reficco a toujours été très claire sur ce qu’elle voulait pour sa vie. C’est pourquoi, à l’âge de 15 ans, il choisit de retourner à Los Angeles pour s’entraîner avec Eric Vetro, le coach de chant de Ariana Grande, Camila Cabello et Shawn Mendes. Et il a atteint son premier grand objectif : Nickelodéon Il l’a choisie comme protagoniste de Le mashup de Kally, une série pour adolescents qui lui a permis de briller dans toute l’Amérique latine. Le saut à Broadway ne s’est pas fait attendre : il a participé à différentes œuvres musicales, dont éviter de et s’établir comme la plus jeune actrice à jouer Eva Perón.

Son travail à l’écran, en plus d’être accrocheur singles disponibles sur Spotify, lui a donné une portée fascinante sur les réseaux sociaux. Uniquement sur Instagram, déjà cumule 1,4 million de followers. En ce sens, grâce à sa popularité grandissante et à son talent évident, il a réussi à réaliser l’un de ses plus grands rêves : rejoindre la redémarrer de Jolies petites menteuses. C’est que toute sa vie elle avait été une grande fan de la série mettant en vedette Troian Bellisario, Ashley Benson, Lucy Hale, Shay Mitchell et Sasha Pieterse.

« J’avais ses photos sur mes murs. J’ai écrit tous les noms des personnages dans du vernis à ongles sur mon lit.. Ils sont toujours là à ce jour. »Maia a expliqué dans un dialogue avec People. À propos de la représentation latine dans l’émission, il a soutenu dans une interview avec Vogue : « Je n’ai pas vu des gens qui me ressemblaient, qui parlaient en espagnol argentin et qui prendre un compagnon dans le divertissement grand public. Il n’y a pas, il n’y a pas…ou le plus proche que nous ayons est Anya Taylor-Joy que c’est une femme blanche et blonde, qui mérite absolument tout ce qui lui arrive, mais qui ne me ressemble pas du tout ».

Ainsi a-t-il conclu : « C’est très émouvant de pouvoir être ça pour les enfants en Argentine parce qu’on est vraiment très sous-représentés dans le monde ». Si vous vouliez voir plus de Maia Reficco après avoir terminé Pretty Little Liars : Péché originelrestez calme car très bientôt, il sera présenté en première dans Netflix Vengeancele film avec la participation de Camila Mendes, Maia Hawke et Sophie Turner.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂