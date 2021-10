5 acteurs oubliés après avoir joué dans de grands succès

Lorsqu’un acteur est sur la crête de la vague et que sa carrière prend de l’ampleur, il semble que les tubes ne s’arrêteront jamais et qu’Hollywood lui sourira toujours. Nombreux sont ceux qui sont tombés dans cette vérité trompeuse : le succès est éphémère. Il faut savoir bien se déplacer lorsque les flashs sont fulgurants. Certains interprètes ont été oubliés par leurs propres actions. D’autres, à cause du temps qui passe. Il y avait des personnalités qui ne savaient pas comment entretenir l’intérêt du public.

Il arrive souvent qu’un acteur soit identifié à un rôle particulier et ne puisse plus jamais quitter cette étiquette. A d’autres moments, la vie personnelle des personnages prime et le public les juge négativement, cessant de soutenir leurs productions. Dans ce cas, la carrière de l’acteur en question est mortellement blessée et les grands studios le savent. Nous allons passer en revue 5 cas paradigmatiques d’acteurs oubliés.

+5 acteurs qui ont joué dans de grands succès et ont été oubliés

5. Kevin Spacey

lauréat d’un Oscar pour Les suspects habituels et beauté américaine, cet interprète a su goûter au goût du succès. Hollywood s’est rendu à ses pieds, jusqu’à ce qu’un scandale d’abus sexuels qui a éclaté en 2017 le marque à jamais. Spacey a dû quitter son rôle acclamé dans la série Château de Cartes et sa carrière est entrée en déclin. Les producteurs ne l’embaucheraient plus.

4. Macaulay Culkin

L’acteur a joué dans les films à succès de la franchise Mon pauvre petit ange, où il agit comme un garçon qui doit arrêter deux voleurs maladroits armés uniquement de la capacité illimitée de son intelligence. Succès absolu ! Que s’est-il passé? La carrière du jeune homme a stagné et il n’a plus jamais atteint les niveaux de popularité qu’il connaissait lorsque même le roi de la pop, Michael Jackson, je cherchais leur amitié.

3. Edward Furlong

Reconnu pour avoir participé à des films des années 90 tels que Terminator 2 : Le Jugement dernier et l’histoire américaine X. L’interprète a eu une vie mouvementée, avec l’abus de substances illégales telles que la cocaïne et l’héroïne, bien qu’à une certaine occasion Edward a nié ces accusations et a déclaré qu’il n’était dépendant que de l’alcool. La vérité est que sa carrière ne serait plus jamais la même après les succès susmentionnés.

2. Brenda Fraser

Un acteur qui par caractéristiques invitait toute la famille à profiter de ses premières. Son œuvre la plus mémorable est peut-être la trilogie de La momie, où il a donné vie à un explorateur qui doit affronter le démon millénaire. En 2018, il a dénoncé Philip Berk, président de la Hollywood Foreign Press Association, pour abus sexuels. Outre son divorce et le décès de sa mère, ils ont provoqué une dépression qui a affecté sa carrière professionnelle.

1. Matthieu Broderick

Un nom qu’on ne pouvait laisser de côté quand on parle de cinéma dans les années 80 et 90. Des classiques comme Jour de congé de Ferris Bueller, Inspecteur Gadget ou l’iconique Godzilla ils l’ont catapulté parmi les acteurs les plus réussis de sa génération. Cependant, au fil du temps, l’étoile de l’interprète s’est estompée et il a perdu en notoriété. Aujourd’hui, il n’est pas un rassembleur et d’autres noms jouissent de la popularité qui le caractérisait autrefois.

