Les téléspectateurs du jeu Squid ont repéré un gros indice dans le jeu de tir à la corde

Oh, et il va sans dire qu’il y a ABSOLUMENT DES CHARGES DE GRAVE SPOILERS à partir de maintenant, alors ne lisez la suite que si vous êtes au courant de l’émission ou si vous ne vous souciez tout simplement pas de découvrir des éléments clés à ce sujet.

En fait, ils sont exactement le contraire de cela, et des tas de gens meurent de manière assez horrible.

Les joueurs doivent former des équipes de 10 personnes pendant 10 minutes, avant de s’affronter.

Dans une équipe, il y a un mec qui est identifié comme le joueur 001. C’est un vieil homme, et – eh bien – il s’avère à la fin de l’émission que ce n’est pas la première fois qu’il voit ce jeu joué auparavant.

Avant le spectacle, il affirme qu’il a beaucoup joué au jeu lorsqu’il était enfant et qu’il a utilisé une stratégie particulière pour s’assurer qu’il ne perdrait jamais.

Le joueur 001 est le seul à ne pas avoir de cadenas aux poignets, ce qui signifie qu’il aurait pu s’échapper si son équipe n’avait pas eu gain de cause.

Dans l’épisode final, on apprend qu’il est milliardaire et créateur du jeu, qui est préfiguré tout au long du show, mais particulièrement dans cette partie.

Oh Il-Nam, comme on l’appelle en fait, a une tumeur au cerveau et veut juste jouer au jeu au lieu d’attendre de mourir.