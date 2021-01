OnePlus fusionnera une partie de sa R&D avec Oppo et Realme: les prochains appareils auront plus de fonctionnalités en commun

Nous avons souvent vu des téléphones mobiles de différentes marques asiatiques qui partagent des caractéristiques et des similitudes. Ce n’est pas toujours par hasard, les grandes entreprises ou les consortiums partagent souvent des avances entre les différentes marques qu’ils possèdent pour les promouvoir sur le marché et faire des économies. Le fera aussi OnePlus, qui a confirmé qu’il intégrera sa R&D à celle d’Oppo et Realme.





S’adressant à Android Authority, un représentant OnePlus a confirmé la nouvelle après la publication d’un récent rapport à ce sujet. Comme indiqué, ils intégreront «certaines capacités de R&D» afin de « mieux maximiser les ressources et de positionner davantage OnePlus pour la croissance ».

Sous l’aile d’OPLUS

La fusion se fera avec OPLUS, «l’investisseur à long terme» de OnePlus. Pour mettre un peu de contexte, OPLUs est un société d’investissements qui prend le relais pour OnePlus, Oppo et Realme. Les trois marques chinoises de téléphones ont uni leurs forces et pendant quelques mois Pete Lau, co-fondateur de OnePlus, est vice-président d’OPLUS.

Ces trois sociétés également font partie du groupe BBK, un géant de la téléphonie mobile qui possède également, par exemple, Vivo. Bien sûr, Vivo a clairement indiqué que pour eux, les trois autres étaient des concurrents sur le marché.

Cependant, on s’attend à ce que une certaine indépendance est maintenue dans le développement des appareils des trois marques. Selon le propre porte-parole de OnePlus, «OnePlus continuera à fonctionner de manière indépendante et à offrir la meilleure expérience utilisateur possible». Autrement dit, nous verrons sûrement le même appareil photo ou des avancées dans les batteries mais nous n’aurons pas la même couche de personnalisation dans les trois marques par exemple.

Cela ne devrait toutefois surprendre personne. Depuis un certain temps Oppo et OnePlus ont partagé des fonctionnalités et des avancées. Par exemple, nous avons le verre électrchromique du OnePlus Concept One qui est arrivé plus tard à l’Oppo Reno 5 Pro Plus. Aussi le « AirDrop » commun de diverses marques asiatiques.

Cette association peut-être aider les marques chinoises impliquées à concurrencer plus facilement les grands acteurs du marché mobile. Samsung, Huawei ou Apple par exemple ont de plus grandes capacités à investir en R&D tandis que les «petits» fabricants de mobiles ont plus de difficultés. Nous verrons dans les mois à venir de quoi aboutira cette fusion des trois marques.

Via | Autorité Android