Mini Review: Actraiser Renaissance (PS4) – SNES Remake est un jeu des trois tiers

Loué pour être « Un jeu de deux moitiés » dans le deuxième numéro de Super Play, les magazines de jeux comme CVG et Mean Machines ont régulièrement applaudi SNES ActRaiser au début des années 1990 pour avoir combiné deux styles de jeu contrastés. Cette structure efficace est préservée dans PS4 Actraiser Renaissance, car ce remake conserve la diversité du passage d’un jeu de plateforme d’action à La hache légendaire moule, à suivre Peuplé’ Dieu du jeu bible en défrichant des chemins pour construire des bâtiments plus avancés et des civilisations satisfaites, dans une alternative plus simple à SimCity.

C’est avec le développeur Sonic Powered ajoutant un troisième élément de tower defense tendu de Settlement Siege que le rythme plus serré de l’original est modifié, d’autant plus qu’une histoire faisant l’éloge de votre bataille en tant que Seigneur de la Lumière pour vaincre le Seigneur des Ténèbres Tanzra est racontée de manière incessante, mais sautable texte de dialogue – qui interrompt le déroulement du jeu.

C’est une vaste expérience à travers six anciens royaumes, avec un mystère supplémentaire à découvrir. Il y a des pics de difficulté lors de la gestion de trois héros prophétisés lors des sections de siège de règlement ultérieures, et un ensemble de mouvements étendu rend les 14 actes de plate-forme plus faciles que le jeu SNES en difficulté normale. Il est particulièrement gratifiant d’amener votre maître surpuissant de niveau 25 à se sentir comme un dieu dans le mode spécial à débloquer, pour ceux qui désirent toute l’action comme dans ActRaiser 2.

La glorieuse bande-son réarrangée de Yuzo Koshiro lie les trois styles de jeu, tandis que sa musique majestueuse passe du dramatique au serein pour rehausser le tout. Actraiser Renaissance intègre également les morceaux de puces sonores SNES classiques, mais toutes les prières que Square Enix inclurait le jeu SNES original sont restées sans réponse.

Il y a une quantité généreuse de contenu, qui à 20 heures est quatre fois la taille d’achèvement de l’original. Étant donné que ce remake rétro est un jeu des trois tiers, ce serait un mauvais service si les adeptes de la foi d’origine ont perdu la foi à partir des impressions initiales de l’action à défilement latéral inesthétique et d’un jeu de dieu trop gabby. Pourtant, les fans ne seront pas au septième ciel si un manque de soutien envers Actraiser Renaissance décourage Square Enix de se consacrer à ActRaiser en tant que série prometteuse.