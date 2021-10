Kirk Hammett partage ses influences musicales sur « Enter Sandman »

Après les célébrations du 30e anniversaire de « The Black Album », l’un des disques les plus marquants de Metallica, groupe de thrash metal légendaire, ses membres ont révélé quelques détails intéressants sur leur création ces derniers mois.

C’est maintenant au tour du guitariste Kirk Hammett, qui a révélé quelques faits intéressants sur le processus créatif derrière « Enter Sandman », une chanson avec laquelle il aurait souhaité que le groupe puisse interpréter le nouveau « Smoke On The Water », une chanson acclamée appartenant à Le groupe britannique Deep Purple.

« Je me suis assis et je me suis dit, comme je le fais toujours, ‘Je veux écrire le prochain’ Smoke On The Water ‘et je viens juste de commencer à jouer », a noté Hammett lors d’une récente conversation avec Guitar World, révélant qu’au cours du processus il a commencé à réfléchir à la façon dont Soundgarden utilise les hauteurs réduites dans ses chansons.

Hammett note que le riff de « Enter Sandman » a été conçu plus tôt dans la journée dans une chambre d’hôtel en écoutant « Louder Than Love » de Soundgarden lors d’une tournée avec les autres membres de Metallica. « C’était quand le grunge était à ses débuts, nous parlons de la fin de 1989 environ. »

Personne ne l’appelait encore grunge. Mais j’ai beaucoup aimé ça, et j’ai été influencé d’une certaine manière.

Hammett assure que, contrairement à Soundgarden, il n’a pas joué avec le grave sur sa guitare, bien qu’il assure que ces accordages ont fonctionné, car lors de l’expérimentation du changement de notes, le riff de « Enter Sandman » est apparu. Ce serait Lars Ulrich, batteur du groupe, qui se chargerait de lui donner la touche finale qui ferait de la chanson un véritable morceau de heavy metal.

Actuellement, les fans de Metallica sont impatients avec leur nouveau matériel musical, qui servirait de suite à leur album de 2016 « Hardwired… To Self Destruct ». Selon Ulrich lors d’un chat avec Apple Music, les membres du groupe sont déjà très proches de présenter cette nouvelle musique au public.