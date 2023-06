4 Séries similaires à Comment j’ai rencontré ta mère : les connaissais-tu ?

Série

Les fans de Comment j’ai rencontré votre mère Ils ne sont toujours pas sur la fin de cette série, donc ce jour nous vous recommandons pas 1, mais 4 séries similaires pour ne plus manquer Barney Stinson et ses amis.

Ce sont 4 séries similaires à Comment j’ai rencontré ta mère

comment j’ai rencontré ton père

Bien sûr, cette recommandation était obligatoire puisque cette série est un spin-off de l’original.. On y voit Sophie (Kim Cattrall) raconter à son fils les événements qui ont suivi la rencontre avec son père en janvier 2022, et comment ils l’ont finalement eu. La série a eu du succès, elle a donc déjà une deuxième saison à l’écran et une troisième en route.

La théorie du Big Bang

En raison du type d’humour et des situations improbables, c’est l’option idéale pour ne pas manquer HIMYM: dans cette production nous rencontrons Leonard, Sheldon, Raj et Howard, qui doivent lutter contre leur timidité naturelle de génies surdoués, pour percer l’un des plus grands mystères : l’interaction sociale.

Nouvelle fille

Voulez-vous rencontrer des personnages plus surréalistes que les amis de Barney Stinson ? Eh bien, Jess (Zooey Deschanel) et sa bande sont ce que vous cherchez : dans cette série, une fille emménage avec 3 mecs séduisants après avoir rompu avec son petit ami, ce qui déclenche une série de situations absurdes mais hilarantes. Mention spéciale au crossover qu’ils ont avec Brooklyn 99.

Volonté et grâce

Si on parle d’amis qui cherchent l’amour tout en vivant des situations folles, rien de tel que cette production qui à l’époque c’était une étape importante pour montrer des personnages gays occupant le rôle principal dans une série aux heures de grande écoute. Et si vous étiez fan de Barney et de ses folies, vous allez adorer Jack qui vole presque toujours la vedette.

