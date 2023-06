Tom Hanks réfléchit à ce que vous faites ! Devenir un classique culte

Acteur légendaire Tom Hank admet qu’il n’aime pas tous les films qu’il a réalisés, mais il y a un film dont il faisait partie et qui, selon lui, méritait une attention plus positive qu’au moment de sa sortie. Dans une nouvelle interview avec le New Yorker, Hanks a abordé sa carrière, abordant le sujet des réactions à ses films. Il a déploré le fait que certains films aient pu être en avance sur leur temps, car ils ont été détestés par beaucoup lors de leur sortie initiale pour devenir beaucoup plus aimés plusieurs années plus tard.





« Où ce film atterrit vingt ans après les faits », comme l’explique Hanks. « Que se passe-t-il lorsque les gens le regardent, peut-être par accident. Et un bon exemple de cela est C’est une vie magnifiquequi a été fait [in 1946] et a disparu pendant la plus grande partie de, je vais dire, vingt ans, enfermé dans une question de droits. Ce n’était même pas considéré à l’époque comme un succès commercial. Suffisamment de gens l’ont aimé, il a donc été nominé pour le meilleur film. »

Avec C’est une vie magnifique, le film n’a vraiment obtenu son statut d’icône qu’après l’expiration de son droit d’auteur en 1974, le plaçant dans le domaine public et entraînant de fréquentes diffusions à la télévision. Les circonstances étaient différentes avec le film de Hanks Cette chose que tu fais!mais il estime également que ce film est sorti trop en avance sur son temps, notant à quel point c’était un autre film qui était en retard pour recevoir le succès qu’il méritait.

« Pour moi, c’est arrivé sur un film que j’ai écrit et réalisé appelé Cette chose que tu fais!« , dit Hanks. « J’ai adoré faire ce film. J’ai adoré l’écrire, j’ai adoré être avec. J’aime tous les gens dedans. À sa sortie, il a été complètement rejeté par la première vague de vox populi. Cela n’a pas fait de grandes affaires. Il a traîné pendant un certain temps, a été considéré comme une sorte d’étrange, une sorte de quasi-arnaque de neuf autres films différents et une belle petite promenade dans le passé. »

Hanks a ajouté: « Maintenant, les mêmes publications exactes qui l’ont rejeté dans leur critique initiale l’ont appelé » le classique culte de Tom Hanks, Cette chose que tu fais!‘ Alors maintenant, c’est un classique culte. Quelle était la différence entre ces deux choses ? La réponse est le temps. »

Cette chose que tu fais! Devient un classique culte

Sorti en 1996, Cette chose que tu fais! sert de long métrage d’écriture et de début de réalisation pour Hanks. Le film présente également Hanks dans un rôle de soutien en tant que manager d’un groupe de pop à succès unique dans les années 1960, relatant l’ascension et la chute du groupe fictif. Le film tire son titre de la chanson à succès publiée par le groupe, et bien que les critiques n’aient pas été très aimables avec le film, le « That Thing You Do! » chanson a remporté les nominations pour le film de la meilleure chanson originale aux Oscars et aux Golden Globes.

Avec Hanks, le film mettait en vedette Tom Everett Scott, Liv Tyler, Jonathan Schaech, Steve Zahn et Ethan Embry.