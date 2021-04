Devenir baron Harkonnen: Stellan Skarsgard taquine le terrifiant méchant des dunes

Pendant longtemps, il y avait un sentiment général à Hollywood que le roman de science-fiction de Brian Herbert, Dune, était impossible à filmer. Le cinéaste de renom Denis Villeneuve a assumé la formidable tâche d’adaptation Dune pour le grand écran avec un budget énorme et une distribution d’ensemble illustre. Stellan Skarsgård apparaîtra dans le film dans le rôle du principal méchant, le baron Vladimir Harkonnen. Dans une interview avec The Daily Beast, l’acteur a taquiné l’apparence distinctive de son personnage et l’effet effrayant de la simple présence du baron sur l’histoire.

« J’ai fait huit ou dix jours sur le film, donc mon personnage ne se montre pas trop longtemps, mais sa présence se fera sentir. Il est une présence tellement effrayante où même s’il ne dit rien, je pense que vous avoir peur de lui. Et je suis extrêmement gros. J’ai passé huit heures dans le fauteuil de maquillage tous les jours. Et dans certaines scènes, j’ai l’air très grand parce que je lévite. Vous allez vous amuser beaucoup avec. «

Dans le roman d’Herbert, le baron Vladimir Harkonne est présenté comme un être suprêmement mauvais, cruel et sadique, et doté d’une immense ruse qui fait tomber ses ennemis devant lui sans que le baron ait besoin de s’impliquer directement. L’une des choses les plus mémorables à propos du baron Harkonnen est son apparence répugnante, son corps immense devant être soutenu par une chaise en lévitation et une mauvaise hygiène personnelle.

La bande-annonce de Dune nous a montré un bref aperçu du baron Harkonnen sortant de ce qui semble être une fosse de boue. Dans une interview précédente, Villeneuve avait parlé de son désir d’ajouter plus de nuance au baron, de faire de lui un personnage plus rond que le méchant presque caricatural dont Herbert a écrit. Selon Skarsgård, qu’est-ce qui rend cette adaptation de Dune se démarque par l’approche cinématographique de Villeneuve qui prend son temps à créer une atmosphère.

« Le truc à ce sujet, et pourquoi j’attends ce film aussi avec impatience, c’est que c’est Denis Villeneuve. Quoi qu’il fasse, il crée une atmosphère dense, que vous pouvez toucher, et vous êtes juste aspiré dedans. . Vous ne vous ennuyez jamais, même s’il fait des prises longues et lentes. L’atmosphère se crée et vous êtes dans son univers. Je pense que ce sera la même chose avec celui-ci. Il est charmant de travailler avec, et un homme magnifique . «

Réalisé par Denis Villeneuve à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Eric Roth et Jon Spaihts, Dune stars Timothée Chalamet comme Paul Atreides, Zendaya comme Chani, Rebecca Ferguson comme Lady Jessica, Oscar Isaac comme Duke Leto Atreides, Stellan Skarsgård comme Baron Vladimir Harkonnen, Javier Bardem comme Stilgar, Chang Chen comme Dr. Wellington Yueh, Sharon Duncan-Brewster comme Dr Liet Kynes, Charlotte Rampling comme Révérend Mère Gaius Helen Mohiam, Dave Bautista comme Glossu Rabban, David Dastmalchian comme Piter De Vries, Jason Momoa comme Duncan Idaho, Stephen Henderson comme Thufir Hawat et Josh Brolin comme Gurney Halleck. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 1er octobre. Le Daily Beast a été le premier à rapporter cette histoire.

