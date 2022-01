Le compte Twitter officiel de Godzilla publie un compte à rebours mystérieux

Cela fait près d’un an que nous n’avons pas vu le roi des monstres se battre contre l’ancien dirigeant de Skull Island dans le film très attendu Godzilla contre Kong. Heureusement, il y a quelques instants, le compte Twitter officiel de Godzilla taquine maintenant quelque chose qui pourrait être annoncé très bientôt. Plus tôt dans la journée, le Le compte Twitter officiel du populaire kaiju a publié une photo d’un compte à rebours. Vous pouvez jeter un œil à l’image du compte Twitter officiel de Godzilla ci-dessous.

Outre la photo récemment publiée ci-dessus, il n’y a actuellement aucun autre détail pour le moment. Cependant, vous pouvez voir que l’horloge elle-même est en fait réglée à 9 heures ou même à 0900 en heure militaire et que les chiffres affichés vont de 1 à 24. D’autres fans spéculent même que l’heure de 9h24 est en fait une date. , faisant peut-être allusion au 24/09/2024. Bien que rien d’autre n’ait encore été confirmé, les fans de kaiju surveillent de près l’avenir du roi lézard.

Depuis la sortie de Godzilla contre Kong l’année dernière, il n’y a eu aucune confirmation de futurs films avec Legendary Pictures et Toho Studios. Après le succès du croisement épique entre Godzilla et King Kong, des rumeurs ont immédiatement commencé à circuler selon lesquelles un nouveau film pour MonsterVerse de Legendary Pictures était déjà en développement. L’une de ces rumeurs prétendait même que le Godzilla contre Kong le réalisateur Adam Wingard revenait à la tête d’un nouveau projet avec le titre supposé de « Son of Kong ». Une autre rumeur a également émis l’hypothèse que le prochain film pour le MonsterVerse présenterait une toute nouvelle génération de monstres géants.

De nombreux fans se demandent également si ce récent post Twitter du compte officiel Godzilla fait référence à un nouveau projet pour la version orientale ou occidentale de Godzilla. Au cours des dernières décennies, Godzilla est apparu sur de nombreux supports différents tels que les jeux vidéo, les livres, les marchandises et les bandes dessinées. Il est possible qu’une photo récente du compte à rebours fasse allusion à quelque chose qui n’a rien à voir avec un futur Godzilla film. La seule nouvelle récente concernant le roi des monstres était l’annonce d’un crossover officiel de bande dessinée entre Godzilla lui-même et Les Power Rangers Mighty Morphin.

Images légendaires’ MonstreVerse a commencé en 2014 avec la sortie de Godzilla, qui a ensuite établi l’idée que les Titans sont si massifs qu’ils marchent effectivement contre des catastrophes naturelles. Il a été démontré que Godzilla protégeait l’humanité pour la première fois dans le film en luttant contre les organismes terrestres non identifiés (MUTO) les plus malveillants avant de se retirer dans l’océan pendant les cinq prochaines années. En 2017, Warner Bros. a sorti Kong: l’île du Crâne, un film qui se déroule en 1973 et qui a présenté pour la première fois King Kong au MonstreVerse, menant à la bataille avec Godzilla l’année dernière Godzilla contre Kong. En 2019, Godzilla est revenu pour une suite pour combattre les mortels Ghidorah et Rodan dans Godzilla: King of Monsters. Que pensez-vous de cette mystérieuse photo et que pensez-vous qu’elle pourrait être taquine pour l’avenir de Godzilla ?









