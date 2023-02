Qui sont les acteurs de Red Rose : casting de la série Netflix

NETFLIX

La série suit un groupe d’adolescents qui doivent faire face aux conséquences mortelles d’une application. Ce sont les nouveaux chiffres de Netflix !

©NetflixRed Rose, la nouvelle série à suspense arrivée sur la plateforme de streaming.

le catalogue de Netflix a incorporé une série idéale pour les amateurs de fiction britannique de le suspense. Il s’agit de Rose rouge, une production de 8 épisodes qui met en scène un groupe d’adolescents contraints de survivre à un été terrifiant. Le motif? Ils ont téléchargé une application avec des exigences dangereuses et des conséquences mortelles. Nous présentons ici votre Protagonistes.

+ Les protagonistes de Red Rose sur Netflix

-Amelia Clarkson est Wren

Amélie Clarkson Il est devenu célèbre grâce à son travail dans des productions telles que Notre Zoo et Jane Eyre. Maintenant, il vient sur Netflix pour se faire passer pour Roitelet dans Rose rouge. Le jeune interprète donne vie à cet adolescent qui -une fois l’application lancée dans le groupe « Dickheads »- est prêt à aller jusqu’aux dernières conséquences pour découvrir ce qui se cache derrière tout cela. De plus, il se démarque pour être toujours là pour ses amis même si sa vie familiale est complexe.

– Isis Hainsworth est Roch

Tout au long de sa courte mais efficace carrière, Isis Hainworth a traversé des séries comme Seigneurs du métal ou des films comme Catherine dite Birdy et Emma. Maintenant, il revient sur Netflix pour se faire passer pour Roche dans Rose rouge de Netflix. Son personnage dirige le groupe de parias « Dickheads » et est connu pour être audacieux et déterminé. Cependant, il s’agit d’une façade : derrière son apparence dure, il ressent de la culpabilité et de la douleur vis-à-vis de sa vie de famille et de son statut social. Au lycée, elle est devenue la meilleure amie de Wren.

Natalie Blair est Ashley

La trajectoire de natalie blair juste commencé. Et c’est queRose rouge C’est ses débuts devant les caméras, indiquant très clairement qu’elle est une actrice prometteuse. A cette occasion, Netflix l’a choisie pour donner vie à Ashley, un ami aussi spirituel qu’affectueux. Son personnage a plus d’un travail, bien qu’il trouve toujours le temps d’avoir une réunion secrète avec ses amis et ainsi retracer l’origine de l’application.

-Ali Khan comme Taz

Au début de Rose rougesur Netflix, un personnage nommé Taz. Ce jeune homme est invité par Roch et, s’il se révèle assez méfiant au début, il a en réalité de bonnes intentions. Le rôle est en charge de Ali Khanqui a travaillé sur la série L’école du bien et du mal et qui est apparu dans des productions telles que Tout le reste brûle et Rosie Molloy abandonne tout.

