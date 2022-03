La photo inédite d’Iron Man dans Avengers : Endgame qui a enthousiasmé les fans de Marvel

MERVEILLE

Une image de Robert Downey Jr. et Gwyneth Paltrow a suscité des théories parmi les fans de MCU. Voyez de quoi il s’agit et laissez votre avis !

©IMDBEn 2019, Avengers: Endgame a été créé, désormais disponible sur Disney +.

Les fans de Univers cinématographique Marvel Ils pensent toujours aux productions qui viendront dans le futur et qui amèneront à l’écran des personnages emblématiques de la bande dessinée. Cependant, il est difficile d’oublier ceux qui ont réussi à marquer de leur empreinte les films les plus acclamés. Un exemple clair est celui de Hombre de Hierrosuper-héros classique personnifié par Robert Downey Jr.qui a finalement quitté la franchise en Avengers : Fin de partie.

Réalisé par les frères Joe et Anthony Russole film – disponible sur Disney+– est venu comme la bataille la plus épique jamais vue par les Avengers. Et c’est qu’ils devaient affronter rien de moins que le méchant le plus puissant de l’univers : Thanos. Après la disparition de la moitié de la population mondiale, les héros ont dû s’unir pour rétablir l’ordre et ramener leurs proches.

Il est à noter que ce film s’inscrit dans la continuité de Avengers : guerre à l’infini. En ce sens, cela commence avec Tony Stark dans l’espace avec Nébuleuse (Karen Gillan) essayant de survivre, juste au moment où Capitaine Marvel (Brie Larson) Il réapparaît pour les sauver. Son corps était vraiment affecté et il avait besoin de retourner sur Terre pour être pris en charge et enfin récupérer pour combattre Thanos.

La vérité est que l’acteur est apparu sensiblement plus mince et presque sur le point de mourir. Ce que peu ont remarqué, c’est qu’en vérité, il s’agit d’un travail d’édition numérique. Rapidement, Iron Man parvient à récupérer et à retrouver sa partenaire fictive, Pepper Potts, et sa petite fille Morgan. Mais maintenant… une photo inédite de ce moment est arrivée ! Et la personne responsable de sa publication n’était autre que Gwyneth Paltrow.

Sur ses réseaux sociaux, l’actrice a partagé une photo du derrière la scènesuggérant une éventuelle prise supprimée L’internat de Tony Stark. Et c’est que, bien que ce soit un film qui dure un peu plus de trois heures, il couvre trop de thèmes et a dû exclure certains moments de peu d’importance pour l’intrigue. Les fans de Marvel n’ont pas tardé à s’enthousiasmer et à croire qu’il s’agit d’un clin d’œil de Paltrow, qui pourrait revenir dans la franchise en tant que directeur de Stark Industries pour coeur de pierre ou Guerres d’armures.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂