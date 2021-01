4 conseils pour tirer le meilleur parti de votre emballage 2021 – Spotify

Chaque mois de décembre, Spotify dévoile votre Wrapped annuel, une expérience in-app personnalisée qui célèbre la musique et les podcasts que vous avez le plus diffusés cette année-là. C’est quelque chose que nos auditeurs attendent avec impatience toute l’année. Les résultats sont toujours une surprise – et plus encore à certains égards qu’à d’autres. Le mois dernier, lorsque vous avez ouvert votre 2020 Wrapped, avez-vous remarqué que l’obsession de vos enfants pour Elsa a pris le dessus sur vos cartes Wrapped? Ou peut-être que ces nombreuses heures d’écoute d’un son apaisant pendant que vous dormiez ont faussé vos résultats Wrapped.

Si tel était le cas, consultez les quatre conseils ci-dessous pour mieux vous assurer que votre 2021 Wrapped est une vraie représentation de vous. Après tout, c’est dans moins de 11 mois.

1. Supprimez le son sur lequel vous vous endormez avec le mode d’écoute privé

Si vous diffusez beaucoup de musique ou de sons pour vous aider à dormir, ce n’est peut-être pas la représentation la plus précise de vos habitudes d’écoute. Alors allez « incognito » avec le mode d’écoute privée de Spotify. Les sessions privées vous permettent de profiter de tout ce que vous écoutez en toute discrétion, ce qui signifie qu’il n’apparaîtra pas dans votre Activité des amis. Cela n’influencera pas non plus vos recommandations musicales personnalisées, telles que Discover Weekly ou Release Radar, ni ne sera compté dans votre tour d’horizon.

Activez simplement le mode d’écoute privée sur votre appareil mobile en appuyant sur «Accueil», puis sur «Paramètres». À partir de là, sous « Réseaux sociaux », activez « Session privée ». Pour mettre fin à la session privée, répétez simplement les étapes.

2. Offrez à vos enfants leur propre expérience musicale – et préservez la vôtre – avec Spotify Kids

Si vos meilleures machines à sous dans Wrapped sont allées aux dernières ballades et comptines Disney, sachez que vous n’êtes pas seul. Les parents abandonnent beaucoup pour leurs enfants, et une expérience enveloppée exclusive à leurs habitudes d’écoute ne fait pas exception. Heureusement, grâce à l’application Spotify Kids, qui est exclusive aux abonnés du plan Spotify Premium Family, les enfants peuvent désormais profiter d’écouter leurs chansons préférées via une aire de jeux de son distincte de l’expérience d’écoute de leurs parents. L’application est conçue spécifiquement pour les enfants et le contenu est trié sur le volet par une équipe d’éditeurs. Tout ce que tu as à faire c’est abonnez-vous au plan Premium Family, puis téléchargez l’application Spotify Kids pour offrir à vos enfants une expérience musicale qui leur est propre (et récupérer vos statistiques de streaming). Si votre famille cherche des chansons pour groovin ‘, regardez ceci tour d’horizon des meilleures chansons jouées sur Spotify Kids en 2020.

3. Découvrez plus d’artistes, de podcasts et de genres avec de l’audio pour tout le monde et tout

Il y a un monde de contenu audio sur Spotify à votre portée. Donc, si vous cherchez quelque chose de nouveau, essayez la barre de recherche sur la taille. Vous pouvez parcourir les listes de lecture – qu’elles soient créées par Spotify ou générées par l’utilisateur – pour toute activité ou humeur. Ces créations personnalisées pourraient vous parler sur le moment et vous aider à élargir votre répertoire musical. Dans Wrapped de l’année prochaine, vous constaterez peut-être non seulement un changement dans vos meilleurs artistes, mais aussi dans vos genres, comme l’échange de «rock indé» et de «pop» contre des genres spécifiques comme «permanente» et «escape room». Ou, si vous souhaitez explorer un autre type d’audio, appuyez sur « Podcasts » pour parcourir les émissions par genre (comme le vrai crime ou le sport), par listes de lecture de podcast ou même graphiques de podcast.

4. Access Wrapped toute l’année

Wrapped arrive une fois par an, mais il ne disparaît pas en janvier. Accédez à votre 2020 Wrapped toute l’année en vous rendant dans la section «Rechercher» de l’application et en faisant défiler «Tout parcourir». À partir de là, vous pourrez rejouer votre expérience 2020 Wrapped, ainsi que diffuser vos listes de lecture personnalisées, telles que Your Top Songs 2020, Missed Hits et On Record. De plus, continuez à faire défiler pour trouver le reste des meilleurs titres, artistes et podcasts de l’année.

Pour en savoir plus sur les coulisses, consultez notre Spotify: Pour mémoire Podcast.