Samsung Exynos 2100: le processeur que portera le Galaxy S21 européen est officiel

Le processeur du Galaxy S21 est officiel: Samsung annonce le nouvel Exynos 2100.

Sous la devise « Exynos est de retour », Samsung a présenté sa nouvelle processeur de référence pour plates-formes mobiles, l’Exynos 2100. C’est la puce qui, très probablement, montera le nouveau Galaxy S21 dans son édition européenne.

L’Exynos 2100 est le premier processeur de la société avec modem 5G intégré et construit sur Format 5 nanomètres EUV. Avec lui, Samsung vise à convaincre tous ceux qui avaient perdu confiance en la marque Exynos, après plusieurs années de retard sur les puces Snapdragon 800 de Qualcomm.

Samsung Exynos 2100, toutes les informations

Samsung déclare que l’équipe en charge du développement de cette plateforme a travaillé avec l’objectif de créer le plus d’expérience prime dans les plates-formes mobiles, et prétendent que l’Exynos 2100 est la puce plus avancé à ce jour ont quitté leurs usines.

Il s’agit d’une plate-forme basée sur un format de 5 nanomètres, avec un modem 5G intégré prenant en charge les réseaux NSA et SA et un processeur à huit cœurs avec structure tri-cluster, entourant le nouveau Noyau ARM Cortex-X1 haute performance, capable de fonctionner à une fréquence maximale de 2,9 GHz.

Avec lui, nous trouvons d’autres trois noyaux Cortex-A78 et quatre noyaux Cortex-A55 visant à fournir une plus grande efficacité énergétique.

Cette nouvelle structure, ajoutée au format 5 nanomètres, promet des améliorations dans le 30% de performances multicœurset 20% de consommation d’énergie en moins.

Le GPU qui accompagne la puce est l’Arm Mali-G78, avec prise en charge des dernières API Vulkan et OpenCL, capable de offrent des performances jusqu’à 40% supérieures par rapport à l’édition précédente.

Samsung explique que capacités d’intelligence artificielle de cette nouvelle plateforme ont été renforcées grâce à une nouvelle unité de traitement neuronal triple cœur, avec des améliorations structurelles et un soutien aux nouvelles technologies. De cette manière, l’Exynos 2100 pourra effectuer jusqu’à 26 HAUTS –Trillion-opérations-par-seconde–, tout en réduisant de moitié la consommation d’énergie.

Avec le nouveau FAI intégré dans le SoC, Samsung propose une assistance pour capteurs de caméra jusqu’à 200 mégapixels, y compris des améliorations dans les aspects de zoom et donnant la possibilité de décoder la vidéo 8K au format AV1.

L’entreprise a confirmé que le Exynos 2100 est déjà en phase de production de masseOn peut donc s’attendre à voir les premiers appareils basés sur cette puce dans les semaines à venir. Nous en saurons probablement plus sur leurs capacités une fois le nouveau Samsung Galaxy S21 sont parmi nous à partir du 14 janvier prochain.

Samsung Exynos 2100 Processus 5 nm IA 26 TOPS Multicœur Octa-noyau CPU (principal) Armer Cortex-X1 (2,9 GHz) CPU (sous) Bras Cortex-A78 et Cortex-A55 GPU Bras Mali-G78 Connectivité 5G (sous-6 GHz / mmWave),

4G LTE (1024 QAM),

3G WCDMA,

GSM / CDMA 2G Mémoire LPDDR5 (51,2 Go / s) Espace de rangement UFS 3.1, UFS 2.1 Caméra arrière) 200 MP Vidéo (encodage) 4K UHD 120 ips Vidéo (décodage) 8K 60fps

