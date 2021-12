Bad Bunny est l’artiste avec le plus de vues sur Spotify en 2021

FENDER 2021 CS ARTIST JEFF BECK SIGNATURE STRATOCASTER SURF GREEN

De ses débuts fulgurants à l'invasion britannique à sa carrière solo incroyablement variée et jusqu'à aujourd'hui, Jeff Beck a fait de la guitare Stratocaster une partie intégrante de sa signature sonore. La Jeff Beck Signature Stratocaster présente un manche en érable plus fin en forme de C avec une touche en palissandre et un talon profilé pour un accès plus facile aux registres supérieurs. De plus, il est "Wired" avec deux micros Noiseless en céramique et possède un trémolo synchronisé à deux points avec des selles en acier inoxydable, un écrou à rouleau LSR, des boutons et des couvercles de micros vieillis, et la signature de Beck sur la poupée. Corps : Select Aulne Finition du corps : Uréthane Forme du corps : Stratocaster Boutons : Parchemin Plastique Touche : Palissandre Quincaillerie : Nickel/Chrome Pickguard : 3 plis vert menthe Incrustations : Point Blanc Finition Nech : Uréthane Satiné Micro manche : Hot Noiseless Single-Coil Strat Orientation : Droitier Configuration : SSS Écrou : Rouleau LSR Clé de truss rod : 1/8" Hex (Allen) Micro chevalet : Hot Noiseless Single-Coil Strat Micro central : Hot Noiseless Single-Coil Strat Commutateur : Lame 5 positions : Position 1. Micro chevalet, Position 2. Micro chevalet et milieu, Position 3. Micro central, Position 4. Micro milieu et manche, Position 5. Micro manche Configuration du micro : SSS Chevalet : Tremolo synchronisé de la série américaine à 2 points avec pontets en acier inoxydable Mécaniques : Sperzel Trim-Lok Staggered Cordes : Fender USA 250R Nickel Plated Steel (.010-.046 Jauges), PN 0730250406 Caractéristiques uniques : manche en érable plus fin en forme de "C", talon profilé pour un accès plus facile aux frettes supérieures, écrou à rouleau LSR, boutons vieillis et couvercles de micro, signature de Jeff Beck sur la tête de manche Accessoires : Etui Deluxe Hardshell, Sangle, Certificat d'Authenticité Etui/sac : Deluxe Black Hardshell (Black Crushed Velvet Interior) Rayon : 9,5" (241 mm) Syze des frettes : Medium Jumbo Matière du manche : Erable Matière du manche : Érable Profil du manche : Fin "C" Forme du cou de raffinement: Forme de C Frettes : 22 Matériau de l'écrou : Rouleau LSR Largeur de l'écrou : 1.6875" (42.86 mm) Échelle : 25,5" (648 mm) Contrôles : Master Volume, Tone 1. (Micro manche), Tone 2. (Pont/Micro central)