Les meilleures chansons en hommage à Diego Maradona

Le mythe de Diego Armando Maradona survit aujourd’hui plus que jamais. Huit après sa mort à l’âge de 60 ans, les fans de l’athlète se souviennent à nouveau de lui 35 ans après ce magnifique but contre les Anglais lors de la Coupe du monde au Mexique en 1986. La star argentine a généré une idolâtrie rarement vue et parmi les démonstrations d’amour qu’il a reçues sont de nombreuses chansons faites en son honneur. Écoutez les meilleurs.

Charly Garcia, autre icône de la culture argentine, a été l’un des premiers à lui rendre hommage avec son art. « Maradona Blues » Il est sorti en 1994 et a été composé avec Claudio Gabis quelques jours après que l’ancien joueur ait été exclu de la Coupe du monde des États-Unis en raison d’un dopage positif.

Diego Maradona : les chansons en hommage au crack argentin







Trois ans plus tard, le groupe de rock Les poux a créé la chanson entraînante « Marado' ». Depuis son lancement, elle fait partie des chansons les plus réussies de son époque et Maradona lui-même a participé à la version de l’album Ritual.







Une autre idole populaire est décédée comme Rodrigo Bon fait l’un des meilleurs hymnes pour célébrer le joueur. La main de Dieu a non seulement passé en revue l’histoire sportive des Dix, mais a également rendu hommage à l’après-midi de la Coupe du monde 1986 dans lequel il a brillé en quarts de finale contre l’Angleterre avec un but avec sa main et un autre dribble les rivaux.







Outre le quatuor et le rock, un groupe de reague comme Les CAFRES fait son thème pour le footballeur. Capitaine Fluff est sorti en 1997, faisait partie de l’album L’alarme sonne et a parlé des débuts de sa vie.







Des groupes internationaux ont également rejoint les hommages à Diego en tant que Manu Chao, Massimo Ranieri et Enzo Romano. Ce dernier a composé Maradona è meglio ‘e Pelé, l’une des chansons préférées des fans de Naples.