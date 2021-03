Un responsable américain d’origine asiatique montre ses cicatrices militaires lors de la réunion et demande: «Ce patriote est-il suffisant?

Un administrateur du canton d’une banlieue de Cincinnati a fait une déclaration puissante lors d’une réunion du conseil d’administration cette semaine après avoir montré les cicatrices qu’il avait reçues alors qu’il servait dans l’armée américaine.

Lee Wong. Canton de West Chester

Lors de la réunion de mardi du canton de West Chester, dans l’Ohio, le président du conseil d’administration, Lee Wong, 69 ans, a révélé les cicatrices qu’il porte sur sa poitrine alors qu’il prononçait un discours impromptu sur la violence contre les Américains d’origine asiatique après le meurtre de six femmes d’origine asiatique en Géorgie, ainsi que la récente recrudescence des attaques à caractère raciste contre les Américains d’origine asiatique dans tout le pays.

Wong, qui se considère comme un républicain modéré, a d’abord parlé de son arrivée aux États-Unis en provenance de Bornéo à 18 ans et de «l’événement malheureux» qui l’a conduit à poursuivre une carrière dans la fonction publique. Alors qu’il était à Chicago dans les années 1970, quelqu’un l’a battu parce qu’il était asiatique, selon Wong.

« Nous sommes allés au tribunal et il n’a jamais été puni, ce qui a changé le cours de ma carrière. Je suis allé dans l’armée américaine et j’ai servi 20 ans en service actif. Pendant trop longtemps, j’ai supporté beaucoup de s — en silence, excusez-moi la langue », a déclaré Wong. « Trop peur de parler, craignant davantage d’abus et de discrimination. »

UNE extrait de son discours, publié sur Twitter, est devenu viral après et a été vu plus de trois millions de fois.

« Ne vous méprenez pas, les gens m’aiment dans cette communauté et je les aime aussi, mais il y a des gens ignorants qui viendraient vers moi et me diraient que je n’ai pas l’air assez américain ou assez patriotique », a déclaré Wong avant qu’il ne commence à enlever son costume et à déboutonner sa chemise. « Je n’ai pas peur. Je n’ai pas à vivre dans la peur. »

«Voici ma preuve», dit-il en se levant avec sa chemise ouverte, montrant les cicatrices. «Maintenant, est-ce que ce patriote est suffisant?

« Avant, j’étais assez inhibé. Les gens me regardent bizarrement, puis ils remettent en question ma loyauté envers ce pays? » Dit Wong. « La dernière fois que j’ai lu la Constitution américaine, nous, le peuple, nous sommes tous pareils. Nous sommes égaux. »

« Les préjugés sont de la haine, et cette haine peut être changée. Nous sommes humains. Nous devons être plus gentils, plus gentils les uns envers les autres », a ajouté Wong.

