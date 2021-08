À quelle heure est activé AHS : Double fonctionnalité ? Comment regarder à la télévision et en ligne

in







American Horror Story: Double Feature est-il ce soir? Voici comment le regarder en ligne et à la télévision, ainsi que l’heure de sortie et la date de sortie au Royaume-Uni.

histoire d’horreur américaine: Double fonctionnalité a été long à venir pour les fans de la série d’anthologie et maintenant c’est enfin là.

Après des retards de production dus à la pandémie, Fonctionnalité double est sur le point de lancer une toute nouvelle AHS mystère. La saison compte également un casting incroyable, plein de AHS des icônes et des nouveaux arrivants passionnants – et deux thèmes mystérieux.

Sarah Paulson et Evan Peters sont de retour, Macaulay Culkin et Ryan Kiera Armstrong font leurs débuts, et Finn Wittrock prend la tête pour la première fois en tant que personnage principal de la première partie.

Comme toujours, AHS : double fonctionnalité sera diffusé à son créneau horaire habituel de 22 heures sur FX. Les choses sont différentes cette fois-ci pour les téléspectateurs britanniques, car l’émission sera désormais diffusée sur Disney + en octobre.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le AHS : double fonctionnalité heure de sortie, prochains épisodes et où regarder à la télévision et en ligne.

Ce que fait le temps American Horror Story : Double long métrage début?

Heure de sortie d’AHS Double Feature : à quand le prochain épisode ? Image : FX

Quand est le prochain épisode de AHS : double fonctionnalité? A quelle heure sort-il ?

American Horror Story : Double long métrage les épisodes 1 et 2 seront diffusés mercredi 25 août à 22 h HE sur FX.

Pour les téléspectateurs britanniques, AHS : double fonctionnalité il pourra diffuser sur Star sur Disney + dans octobre 2021.

AHS : double fonctionnalité titres des épisodes : combien y a-t-il d’épisodes ?

Il y aura 10 épisodes de Double fonctionnalité, mais la saison sera divisée en deux parties. La partie 1 (« Red Tide ») serait composée de six épisodes, la partie 2 (« Death Valley ») comprenant les quatre autres.

Les titres des épisodes de « Red Tide » ont été publiés :

Épisode 1 : « Cape Fear » (diffusé le 25 août)

Épisode 2: « Pale » (diffusé le 25 août)

Épisode 3: « Thirst » (diffusé le 1er septembre)

Épisode 4: «Blood Buffet» (diffusé le 8 septembre)

Épisode 5 : « Lumière à gaz »

Épisode 6 : « Winter Kills »

Les titres des épisodes de « Death Valley » qui ont été publiés jusqu’à présent :

Épisode 7 : « Emmenez-moi chez votre chef »

Épisode 8 : À venir

Épisode 9 : À venir

Épisode 10 : À déterminer

Où puis-je regarder AHS : double fonctionnalité en ligne?

American Horror Story : Double long métrage sera diffusé sur FX, mais vous pouvez également regarder à la demande après la diffusion de l’épisode sur FX sur Hulu. Vous pourrez également regarder l’émission sur d’autres services d’abonnement qui ont également la chaîne FX.

Est AHS : double fonctionnalité sur Netflix ?

Malheureusement, AHS : double fonctionnalité ne sera pas disponible pour regarder sur Netflix.

Auparavant, le dernier AHS les saisons ont chuté sur Netflix un an après leur diffusion à la télévision. Après la sortie de Star sur Disney+, les nouvelles saisons seront désormais diffusées sur le nouveau service de streaming à la place.

Comment regarder American Horror Story : Double long métrage au Royaume-Uni

C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour les téléspectateurs britanniques. La mauvaise nouvelle est que vous devrez attendre un peu pour pouvoir regarder AHS : double fonctionnalité sur votre écran de télévision.

La bonne nouvelle est que toute la saison sera diffusée sur Star sur Disney + en octobre 2021. Les épisodes seront probablement diffusés un à la fois, une fois par semaine. Il n’y a pas encore de date confirmée pour son arrivée sur le service de streaming.

Au cours des années précédentes, FOX au Royaume-Uni a diffusé de nouveaux épisodes le lendemain de leur diffusion aux États-Unis, mais la chaîne a été fermée en juillet 2021, tout se déplaçant vers Star sur Disney +.

AHS : tracé double caractéristiques: Quel est American Horror Story : Double long métrage À propos?

AHS : double fonctionnalité se composera de deux parties différentes, avec deux thèmes différents.

La première partie, intitulée « Red Tide », se déroulera « au bord de la mer » dans une communauté balnéaire isolée de Provincetown. Le synopsis officiel se lit comme suit: «Un écrivain en difficulté, sa femme enceinte et leur fille déménagent dans une ville balnéaire isolée pour l’hiver. Une fois installés, les vrais habitants de la ville commencent à se faire connaître.

Dans cette moitié de saison, nous avons Finn Wittrock et Lily Rabe comme protagonistes, avec Evan Peters et Frances Conroy en tant que méchants apparents de l’histoire. Sarah Paulson revient également avec un autre personnage époustouflant.

La partie 2, intitulée « Death Valley », se déroulera « au bord du sable » et mettra probablement en vedette des extraterrestres, des théories de la vie extraterrestre et du complot, basées sur les teasers que nous avons vus jusqu’à présent.

Aucun synopsis n’a encore été publié pour celui-ci, mais une nouvelle bande-annonce a donné aux fans un aperçu de ce à quoi s’attendre et a expliqué comment les deux saisons se lient.

Neal McDonough incarnera le vrai président Dwight D. Eisenhower. Eisenhower entre en contact avec des êtres extraterrestres qui veulent négocier avec lui. Des documents classifiés de l’armée américaine, y compris une radiographie de « Earhart » – vraisemblablement l’aviatrice américaine Amelia Earhart – sont également vus, ainsi que des autopsies extraterrestres.

John Carroll Lynch, Sarah Paulson, Lily Rabe, Nico Greetham, Rachel Hilson, Rebecca Dayan, Kaia Gerber, Angelica Ross, Leslie Grossman et Cody Fern apparaîtront dans cette moitié de saison.

LIRE LA SUITE: American Horror Story Double Feature aura deux thèmes : les extraterrestres et les sirènes

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂