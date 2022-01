Références et tout ce que le nouvel épisode de Peacemaker a laissé sur HBO Max

Bandes dessinées DC

L’intrigue de Peacemaker avance avec le style de James Gunn bien présent dans chaque épisode du show avec de nombreuses références à la pop culture et une histoire pleine de violence et d’humour.

©IMDBJohn Cena comme pacificateur

pacificateur a créé un nouvel épisode aujourd’hui et le mystère des papillons continue pour cette équipe Black Ops composée d’un petit groupe de membres qui doivent empêcher une invasion extraterrestre en utilisant une violence extrême, beaucoup d’humour et des références à la culture pop, qui trahissent le style de James Gunn, exacerbée dans ce projet pour lequel il disposait d’un maximum de libertés créatives.

Comme toujours, il y a des références à d’autres héros et méchants de CC. Dans l’épisode précédent, il s’agissait de Homme chauve-souris et comment le chevalier noir est indirectement responsable de morts innocentes en ne tuant pas lui-même ses méchants. C’était maintenant au tour de Superman, qui selon Christopher Smith a un papillon qui a rampé jusqu’à ses fesses. Les informations de Google ont dit pacificateur.

Peacemaker continue sur HBO Max !

Nous savons déjà que le hacker expert John Economos a changé l’identité de pacificateur par Auggie Smith sur une scène de crime qui a conduit à l’arrestation du père de l’anti-héros. Cela a tellement bouleversé Christopher qu’il n’arrête pas d’intimider Economos. Différentes suggestions pour qu’ils soient envoyés en prison avant leur père ? Brad Pitt, Payne Stewart, Doug the Dog, Khloe Kardashian, Voltron’s Red Tiger, BTS, Optimus Prime et même Cobra Commander, dans une liste interminable de personnages de Jean Cena.

Lors de la prochaine mission de l’équipe, qui se rend à l’usine alimentaire des papillons, le groupe a une conversation musicale et pacificateur met en lumière des groupes comme Serpent blanc et poison. Economos et Chris trouvent un terrain d’entente avec Rochers de Hanoïle meilleur groupe glam rock de l’histoire, telle que définie. Déjà à la place Harcourt et Leota jouent Pierre papier ciseaux pour, en cas de défaite, voir qui reste avec la société Vigilante.

L’usine est pleine de papillons et il y a de la violence partout. pacificateur Il leur lance même une gigantesque bombe qu’il a lui-même fabriquée. Une surprise? Ils se battent contre un gorille infecté par l’un de ces extraterrestres et le timide Economos empale l’animal avec une scie électrique, gagnant ainsi le respect et l’admiration de pacificateur. Le groupe retourne à sa base d’opérations et Harcourt prend une photo avec son téléphone portable de l’équipe en fête. Tout est bonheur ? La fin de l’épisode est dérangeante, mais on ne veut pas la spoiler…

