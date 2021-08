3 théories folles du Manifeste qui ne sont pas si nombreuses que ça

Quand en juin de cette année NBC a décidé d’annuler Manifeste, les fans qui la suivaient depuis sa naissance en 2018 étaient vraiment désolés. Ils ont immédiatement lancé une campagne avec le créateur de l’émission, Jeff râteau, et certains de ses protagonistes de chercher à mettre un terme à cette histoire sur le mystère derrière le Vol Montego Air 828. Nucléé sous le hashtag « Sauvegarder ManifesteIls cherchent à donner une nouvelle vie à cette fiction.







Jusqu’à présent, il semble peu probable qu’une nouvelle tranche de Manifeste. Netflix exclu de produire une quatrième saison et pendant plus de Râteau vous avez dit avoir des idées pour le continuer, il n’y a toujours pas de studio qui veuille le produire. Son intention initiale était de faire six saisons, mais il semble qu’il se contente de tout synthétiser dans un film de deux heures.

C’est peut-être ainsi Manifeste peut clôturer ceux qui ont toujours suivi cette fiction avec des airs de Perdu. Pour cette raison, les réseaux regorgent de toutes sortes de théories sur ce qui aurait pu arriver à ces passagers qui sont réapparus au bout de cinq ans comme si de rien n’était. Certains, bien sûr, se démarquent plus que d’autres.

C’était une simulation

La série est née en 2018.



Un utilisateur de Reddit appelé Fauteuil Stormchaser suggéré que ce qui était arrivé à vol 828 était en fait très similaire à l’idée qui a longtemps été caressée dans Perdu (qui était celui qui s’est finalement avéré vrai). Cette personne a suggéré qu’en réalité tous les passagers étaient morts et étaient dans une sorte de purgatoire, où ils devaient payer leurs dettes. La torsion qu’il a apporté Fauteuil Stormchaser au lieu d’être une version de Christian Purgatory, il pourrait s’agir d’une sorte de simulation informatique.

Réalité parallèle

42 épisodes composent les trois saisons de Manifest.



La deuxième théorie autour Manifeste et le sort des passagers du Vol Montego Air 828 semble le plus réussi. Dans ce cas, reprenez certains éléments de la saga Destination finale et comment la mort opère en elle. L’idée suggère qu’il y a eu en fait une rupture dans l’espace-temps qui a amené les passagers à être échangés contre ceux d’un autre univers mais qu’ils étaient bel et bien destinés à mourir. Pour cette raison, ils devront mourir dans les prochaines années, afin d’ordonner la chronologie. Cette théorie est étayée par l’épave de l’avion qui a été retrouvée dans la saison 3, par exemple.

Et si c’était une expérience gouvernementale ?

Les théories du complot entrent toujours dans l'esprit des fans de science-fiction.



La dernière des versions sur ce qui est arrivé aux passagers du vol était qu’en réalité, l’avion était soumis à une expérience gouvernementale qui tentait de contrôler le voyage dans le temps. C’est ce qu’ils veulent dire dans la série quand ils parlent de Saint Graal, qui ne serait rien de plus que la capacité de contrôler le temps et avec lui, pourquoi pas, le pouvoir de ressusciter les gens. La théorie est également née en Reddit et a été élevé par un utilisateur nommé u / KellyKeybored, qui a également soutenu dans cette idée tous les éléments religieux qui ont été vus dans Manifeste.