Comment et où regarder MTV Unplugged de Tony Bennett et Lady Gaga

S’il y a une célébrité qui sait devenir le centre d’attention et pour cause, c’est Lady Gaga. L’artiste vient de sortir Maison de gucci, où son rôle principal est devenu l’un des favoris de 2021 et beaucoup ont osé dire que cela la conduira à remporter quelques statuettes lors de la prochaine saison des récompenses. Mais cette fois, son nom n’apparaît pas parmi les nouveautés pour la performance, mais plutôt pour la Musique.

Est-ce que MTV a annoncé une nouvelle spéciale de MTV débranché, la franchise musicale primée aux Grammy et Emmy qui est devenue un incontournable pour les mélomanes et qui leur offre les moments les plus incroyables avec leurs artistes préférés. Cette fois ses protagonistes ne seront rien de moins que Lady Gaga et Tony Bennet, qui l’accompagnera dans ce programme qui sera présenté en première mondiale dans les prochains jours.

Capturé plus tôt cette année devant un public intimiste à New York, le spécial MTV présentera une nouvelle réunion de ce duo qui a concocté une soirée incroyable combinant duos et chansons en solo de Amour à vendre. Cet album, publié par Columbia Records, fonctionne comme une collaboration célébrant le recueil de chansons de Cole Porter, en même temps qu’il le fait avec l’amitié d’une décennie des deux artistes.

Approuvé par la critique, l’album a obtenu six nominations aux Grammy et, parmi elles, les plus importantes telles que Album de l’année et Album de l’année n’ont pas échappé. Cela a également fait de Bennet l’artiste le plus âgé à être nominé à ce niveau de catégories. Assez pour que MTV envisage de le réinviter dans sa série – dans laquelle il n’était plus apparu depuis 1994 – et convoquer Lady Gaga pour sa première apparition.

+ Quand et où regarder MTV Unplugged

Ceux qui veulent profiter de MTV Unplugged peuvent le faire via l’écran MTV sur 16 décembre. Les horaires varient dans chaque pays, étant pour le 20h au Mexique, pour les 21h en Colombie et pour le 23h au Chili, en Argentine et au Brésil. Si vous en voulez plus, vous ne pouvez pas manquer le concert spécial de CBC appelé Une dernière fois : une soirée avec Tony Bennet et Lady Gaga, ni le prochain documentaire exclusif Paramount + qui arrivera en 2022 et s’intitulera La Dame et la Légende.

