Billie Eilish présente une nouvelle bande-annonce de son concert pour Disney+

Après la sortie de son deuxième album studio, Billie Eilish prépare son arrivée dans le catalogue Disney+ avec « Happier Than Ever : A Love Letter To Los Angeles », un concert filmé sous la direction de Robert Rodriguez et Patrick Osborne dans lequel l’artiste Grammy La gagnante interprète son nouveau matériel aux côtés de son frère Finneas et de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles dans un spectacle de cinéma au Hollywood Bowl.

« C’est une cassette de concert, mais c’est aussi une histoire en même temps, ce genre de belle version du vieux Hollywood », note Eilish en voix off pendant la bande-annonce, décrivant le Hollywood Bowl comme un lieu « hors du temps ».

L’équipe créative de Billie Eilish a organisé un concert spécial dans lequel des prises de vue en direct sont combinées avec des éléments entièrement animés, y compris Eilish elle-même. « Happier Than Ever: A Love Letter To Hollywood » a une première mondiale prévue pour le 3 septembre.

Fin juillet, Billie Eilish a présenté le deuxième clip vidéo réalisé par elle-même avec le single « Happier Than Ever » qui donne son nom à son nouveau matériel. Ses débuts de réalisatrice seraient sortis le même mois avec le clip vidéo de « NDA ». Avec ces deux chansons, ils ajoutent un total de six singles promotionnels à leur deuxième album : « Your Future », « Therefore I Am », « Your Power » et « Lost Cause ».

Peu de temps avant la sortie officielle de son album, Billie Eilish a révélé qu’il s’agissait de l’expérience la plus satisfaisante et la plus profonde de sa carrière musicale, du fait qu’elle avait une totale liberté de création lorsqu’elle composait ses chansons avec son frère Finneas, qui est également cadre producteur dans ce matériau.

Eilish a également collaboré avec la BBC à travers un documentaire enregistré depuis la ville de Los Angeles, où elle vit avec sa famille. En février, Apple TV + a publié « Le monde est un peu flou » dans son catalogue, un documentaire qui relate son ascension vers la célébrité après la sortie de son premier album.