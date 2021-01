Il y a une cloche électrique à Oxford qui sonne depuis 181 ans grâce à une batterie dont personne ne sait de quoi elle est faite

Les batteries se dégradent. Plus rapide ou plus lent, mais toutes les batteries que nous utilisons dans les appareils que nous avons chez nous finissent par se dégrader et, par conséquent, réduire leur capacité. On le sait surtout grâce aux téléphones portables, qui dans un an ou deux après leur première start-up commencent à offrir moins d’autonomie. C’est normal, c’est de la chimie pure et c’est inhérent aux batteries lithium-ion..

Mais que se passerait-il s’il y avait une batterie qui prenait des années et des années et des années de fonctionnement et qui donnait vie à un appareil? C’est précisément ce qui se passe avec batterie de capot électrique que nous pouvons trouver dans le laboratoire Clarendom de l’Université d’Oxford. Il joue depuis 1840, ce qui est quelque chose, mais le plus curieux, c’est que personne ne sait de quoi ses tambours sont faits.

Une batterie dont la composition est inconnue

La cloche électrique d’Oxford, également connue sous le nom de cellule sèche Clarendon, se compose de deux cloches en laiton, une de chaque côté, et un battant (la pièce qui frappe chaque cloche) d’environ quatre millimètres de diamètre. Chaque cloche est placée sous une pile sèche qui attire le battant. Lorsque le battant sonne la cloche, la pile émet un petite charge qui repousse le battant, qui est ensuite attiré vers l’autre extrémité, et ainsi de suite avec une fréquence de deux hertz.

Le plus curieux est que ce processus s’est répété à maintes reprises au cours des 181 dernières années. La batterie continue de fonctionner depuis lors. C’est vrai que le son est inaudible (entre autres, parce que l’appareil est affiché à l’intérieur d’une hotte en verre), mais le mécanisme fonctionne toujours. Et de quoi est fait ce tas pour le faire durer si longtemps? Tel est le mystère: personne ne le sait.

La cloche électrique d’Oxford n’a jamais été démontée, car cela arrêterait instantanément l’une des plus longues expériences scientifiques en cours aujourd’hui. Ce que l’on sait, c’est que la batterie est enduite de soufre fondu pour la protéger de l’humidité, mais sa composition exacte est un mystère. Dans tous les cas, son fonctionnement continu a une explication: bien qu’une haute tension soit nécessaire pour démarrer le mouvement, la charge qui est transportée d’une hotte à l’autre est très faible.

Comme expliqué de l’Université d’Oxford elle-même, on soupçonne qu’à l’intérieur de la cloche il pourrait y avoir une pile de Zamboni, car il existe des enregistrements d’autres expériences similaires au moment de sa création. Ces piles sont construites en empilant des disques en papier recouverts d’une feuille de zinc d’un côté et de dioxyde de manganèse de l’autre. D’être comme ça, il viendra un moment où la cloche cessera de fonctionnerSoit le zinc rouille, soit le manganèse s’épuise, mais jusqu’à présent, la cloche a sonné plus de 10 milliards de fois.

Image | David Glover-Aoki